Muğla'da seçim nedeniyle sahiller yabancı turistlere kaldı

AA
Türkiye 28 Mayıs’ta bir kez daha sandık başına gidiyor.
Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı Cumhurbaşkanlığı Seçimi için artık geri sayım başladı.
İlk turda en çok oyu alan iki ismin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek olan oylamada son sözü seçmen söyleyecek.
Yerli turist sayısı azaldı
Cumhurbaşkanı Seçimi, kentte yerli turist sayısının azalmasına neden oldu.
İlçede bulunan plajlarda yabancı turistler, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.
Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, gazetecilere, seçim nedeniyle ilçedeki yerli turist sayısında büyük bir azalma olduğunu söyledi.
Memleketlerine döndüler
Ay, birçok tatilcinin oy kullanmak için memleketine döndüğünü belirtti.