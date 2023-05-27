Muğla'da seçim nedeniyle sahiller yabancı turistlere kaldı Fethiye ilçesinde yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması nedeniyle sahiller yabancı turistlere kaldı.

AA

Türkiye 28 Mayıs’ta bir kez daha sandık başına gidiyor.

Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı Cumhurbaşkanlığı Seçimi için artık geri sayım başladı.

İlk turda en çok oyu alan iki ismin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek olan oylamada son sözü seçmen söyleyecek.

Yerli turist sayısı azaldı

Cumhurbaşkanı Seçimi, kentte yerli turist sayısının azalmasına neden oldu.

İlçede bulunan plajlarda yabancı turistler, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, gazetecilere, seçim nedeniyle ilçedeki yerli turist sayısında büyük bir azalma olduğunu söyledi.

Memleketlerine döndüler

Ay, birçok tatilcinin oy kullanmak için memleketine döndüğünü belirtti.