Muğla'da sokak köpeklerinden kaçan çocuğa araba çarptı Milas'ta sokak köpeklerinden korkarak yola atlayan lise öğrencisi Mehmet Emin Koç, hayatını kaybetti.

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Sokak köpeği terörü can almaya devam ediyor..

Daha önce benzerleri birçok kez yaşanmasına rağmen alınmayan önlemlerin son kurbanı 17 yaşındaki Mehmet Emin Koç oldu.

Muğla'nın Milas ilçesi Emek Mahallesi Bodrum Bulvarı'nda yaşanan olayda, kaldırımda yürüdüğü esnada peşine takılan 4-5 sokak köpeğinden korkan genç koşarak kaçmaya başladı.

Panikle yola atlayan gence seyir halindeki hafif ticari araç çarptı.

Metrelerce savruldu

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Mehmet Emin Koç, ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Koç'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Koç, yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Koç'un ölümü ailesi ve okul arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Şehit Murat İnci Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Koç, Milas Şehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.