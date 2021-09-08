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- Muğla'da sulama kanalına düşen yavru köpek kurtarıldı
Muğla'da sulama kanalına düşen yavru köpek kurtarıldı
Su kanalında mahsur kalan köpeği yardımına itfaiye yetişirken, anne ile yavru köpeğin buluşması duygusal anlara sebep oldu.
- İHA
- 08.09.2021 - 08:51
- Güncelleme : 08.09.2021 - 09:27
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi'ndeki sulama kanalına yavru köpeğin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE KURTARDI
Çayboyu Mahalle Muhtarı Tuncer Barut’a ait olduğu öğrenilen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Muğla'da sulama kanalına düşen yavru köpek kurtarıldı
ANNE KÖPEK YANINDAN AYRILMADI
Kurtarma çalışması esnasında anne köpek de ekiplerin yanındaydı. Yavru köpeğin kurtarılmasının hemen ardından yavrusunu koklayan ve kurutmaya çalışan annenin hareketleri dikkat çekti.
Kurtarılan köpeğin üşüdüğü gözlenirken, yavru köpek önce bezle silindi, ardından yakılan ateşte kurutuldu.