Muğla’da, Yunanistan tarafından geri itilen 18 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla’da, Yunanistan tarafından geri itilen 18 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bodrum açıklarında lastik bot içinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, bölgeye ekip sevk etti.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE GÖNDERİLDİLER

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 kaçak göçmenin, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.

Kıyıya çıkarılmalarının işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.