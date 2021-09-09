Euro
10.0547
0.38%
Dolar
8.4826
0.24%
Altın
486.84
0.02%
Borsa
1.434
0%
Bitcoin
395.351
1.24%
EXEN Coin
24.49
5.46%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Muğla’da, Yunanistan tarafından geri itilen 18 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 08:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla’da, Yunanistan tarafından geri itilen 18 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Bodrum açıklarında lastik bot içinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, bölgeye ekip sevk etti.

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE GÖNDERİLDİLER

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 kaçak göçmenin, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.

    Kıyıya çıkarılmalarının işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Muğla’da, Yunanistan tarafından geri itilen 18 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir