Orman yangınında evleri tamamen yanan çift, söz verildiği gibi kısa sürede yapımı tamamlanan yeni evlerinin içini ilk defa gördü.

Muğla'da orman yangınının etkilediği Marmaris ilçesinde, yangında ev ve içindeki eşyaları tamamen yanan Günay ve İlyas Şahin çiftini, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaret etti ve en kısa zamanda ev sözü verdi.

Toplu Konut İdaresi’nin devreye girmesi sonrası Şahin çiftinin 2+1, yaklaşık 100 metrekare oturma alanına sahip tek katlı binasının yapımı tamamlandı.

Çift, boya ve badanası, bahçe düzenlemesi, bina içinde mutfak, mutfak dolabı, çamaşır makinesi ile buzdolabı yerleştirilen yeni evlerinin içini ilk defa gördü.

Muğla'daki yangında evleri yanan çiftin yeni evi tamamlandı VİDEO



ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ANAHTAR TESLİMİ YAPILACAK

Halen AFAD tarafından kendilerine tahsis edilen konteynerda yaşamlarını sürdüren Şahin çifti, önümüzdeki hafta içinde kendilerine anahtar teslimi yapılacağını açıkladı.





GELDİĞİNDE EVİNİN TAMAMEN YANDIĞINI GÖRDÜ

Arıcılık yaptığını açıklayan 59 yaşındaki İlyas Şahin, yangın esnasında Isparta’da arı kovanlarının yanında olduğunu, yangını duyar duymaz Marmaris’e geldiğini, fakat geldiğinde evinin tamamen yanmış olduğunu gördüğünü söyledi.





"İÇİNDE DURULACAK BİR DURUM YOKTU"

Ev sahibi İlyas Şahin, “Yangında ben burada değildim. Isparta Yalvaç’ta arıların başındaydım. Burada hanım vardı. Ben geldiğimde yanmıştı. İçinde durulacak bir durum yoktu. Allah izin verirse içine gireceğiz. Ama eşyamız yok. Eşya bekliyoruz. Yardım olursa çok iyi olacak. Oturma grupları, elbise dolapları, yüklük ihtiyacımız var. Ben kendi sigortamı kendim yatırıyorum. Rahatsızlığım nedeniyle ilaç da alıyorum. Ve ilaçlar pahalı.” dedi.





"BİZİ MAĞDUR DURUMA DÜŞÜRMEMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR"

Evlerinin yanmasından sonra hem devletin hem milletin yardıma koştuğunu belirten Günay Şahin, “Devletimizden de milletimizden da Allah razı olsun. Bizi mağdur duruma düşürmemek için ellerinden geleni yaptılar. Eşyalarımızı kurtarabilecek bir durum yoktu. Şu anda almaya da gücümüz yok. Şu anda eşya olarak iğneden ipliğe her şey lazım bize. Mobilya, yatak odası takımı, mutfakta biraz eksiklerimiz var. Mikser, düdüklü tencere ve tabaklarımız eksik. Elektrikli süpürge, halı kilimlerimiz yok. Şu anda anahtar teslim edilmedi ama teslim ettiklerinde ve eşyalarımız geldiğinde gireceğiz.” dedi.





"CUMHURBAŞKANIMIZI GÖRDÜM MÜ BABAMI GÖRMÜŞ GİBİ OLUYORUM"

54 yaşındaki Günay Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın babasına çok benzediğini belirtti. Şahin, “Aynı babama benziyor resmi. Babam ile Cumhurbaşkanımızın yüz hatları aynı. Cumhurbaşkanımızı gördüm mü babamı görmüş gibi oluyorum. Babam vefat etti ama onu görünce ölmemiş gibi yaşıyor gibi geliyor. Kendisini görmeyi çok isterim gelmiş olsa. İnşallah gelir. Gelmesini bekliyoruz.” dedi.



