Petrol
113.15
-3.60%
Euro
16.32
0.14%
Dolar
14.85
0.12%
Altın
919.95
-1.49%
Borsa
2185
0.43%
Bitcoin
697.015
5.00%
BTXN Coin
39.97
-0.09%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C
    Muhalefet partilerinin toplantısında Atatürk ayrıntısı

    Muhalefet partilerinin toplantısında Atatürk ayrıntısı

    Açıklamalarında Atatürk'ü hiç anmadığı gerekçesiyle eleştirilen DEVA Partisi, muhalefetin toplantısının yapılacak salona özel olarak bir Atatürk tablosu yerleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türk siyasetinde yeniden hareketlenme başladı. 2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere hazırlanan muhalefet partileri, Ankara'da ikinci kez bir araya geldi.

    Liderler bu kez DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın misafiri oldu.

    Yine yuvarlak masa çevresinde oturan muhalefet liderlerinin bulunduğu oda, toplantı öncesi özel olarak hazırlandı.

    DEVA. Partisi'nin bayrağı kaldırıldı ve Türk bayrakları yerleştirildi.

    ATATÜRK YOKTU

    Odada bulunan DEVA Partisi logosunun olduğu tablo da kaldırılarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı duvara asıldı.

    Açıklamalarında Atatürk'e fazla yer vermediği için eleştirilen DEVA Partisi, tabloyla bu eleştirilere de cevap verdi.

    TABLONUN HİKAYESİ

    Tablo, Ali Babacan'ın özel talimatıyla 2020 yılında satın alındı.

    Atatürk'ün ressamı İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı'nın özel koleksiyonundan alınan tabloda, Mustafa Kemal Atatürk aydınlık günlere bakarken resmedilmiş.

    DEVA Partililer, aydınlık geleceğe bakışın kendi duruşlarını yansıttığına inanıyor.

    TABLONUN YENİ YERİ

    Muhalefet partilerinin toplantısında Atatürk ayrıntısı #1

    Muhalefet partilerinin toplantısında Atatürk ayrıntısı #2

    TABLONUN ESKİ YERİ

    Muhalefet partilerinin toplantısında Atatürk ayrıntısı #3

    Ali Babacan'a Atatürk benzetmesi CHP'yi kızdırdı haberi

    Muhalefet partilerinin toplantısında Atatürk ayrıntısı #4


    İlginizi Çekebilir

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!
    Bitcoin

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!

    Trabzonspor'da Cornelius ve Djaniny kararı
    Futbol

    Trabzonspor'da Cornelius ve Djaniny kararı

    Kabinenin gündeminde Ukrayna krizi ve ekonomi var
    Gündem

    Kabinenin gündeminde Ukrayna krizi ve ekonomi var

    Görüş Bildir