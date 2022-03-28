Muhalefet partilerinin toplantısında Atatürk ayrıntısı

Açıklamalarında Atatürk'ü hiç anmadığı gerekçesiyle eleştirilen DEVA Partisi, muhalefetin toplantısının yapılacak salona özel olarak bir Atatürk tablosu yerleştirdi.

Türk siyasetinde yeniden hareketlenme başladı. 2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere hazırlanan muhalefet partileri, Ankara'da ikinci kez bir araya geldi.

Liderler bu kez DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın misafiri oldu.

Yine yuvarlak masa çevresinde oturan muhalefet liderlerinin bulunduğu oda, toplantı öncesi özel olarak hazırlandı.

DEVA. Partisi'nin bayrağı kaldırıldı ve Türk bayrakları yerleştirildi.

ATATÜRK YOKTU

Odada bulunan DEVA Partisi logosunun olduğu tablo da kaldırılarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı duvara asıldı.

Açıklamalarında Atatürk'e fazla yer vermediği için eleştirilen DEVA Partisi, tabloyla bu eleştirilere de cevap verdi.

TABLONUN HİKAYESİ

Tablo, Ali Babacan'ın özel talimatıyla 2020 yılında satın alındı.

Atatürk'ün ressamı İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı'nın özel koleksiyonundan alınan tabloda, Mustafa Kemal Atatürk aydınlık günlere bakarken resmedilmiş.

DEVA Partililer, aydınlık geleceğe bakışın kendi duruşlarını yansıttığına inanıyor.

TABLONUN YENİ YERİ

TABLONUN ESKİ YERİ

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