Muhalefetin seçim gecesi halini anlatan video 14 Mayıs seçiminde büyük bir hezimete uğrayan muhalefetin, vitrindeki figürlerinin gece boyunca verilerin manipüle edildiğini iddia ederek yaptıkları açıklamalar dalga konusu oldu.

ensonhaber.com Türkiye tarihi bir seçimi geride bıraktı. İktidar ve muhalefetin kapıştığı 14 Mayıs seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara fark attı. İktidar gece boyunca emin şekilde yürüttüğü süreçte tutarlı açıklamalarla seçmenin karşısına geçerken muhalefet yine asılsız iddialara sarıldı. Seçim gecesi muhalefetin halleri Art arda kameraların karşısına geçen muhalif liderler seçimi önde götürdüklerini, Anadolu Ajansı'nın verileri manipüle ettiğini iddia etti. Gecenin sonunda ise kendi ellerindeki veriler ve resmi veriler karşılaştırılınca ortaya 2 milyondan fazla fark gerçeği çıktı. Gece boyunca seçmeni aldatan açıklamaları, ilginç iddialarıyla ortaya çıkan muhaliflerin o halleri eğlenceli bir videoda derlendi.