Muhalefetin seçimlerde fark atacağız sözleri, yeniden gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi ilk turda kazanmayı kıl payı kaçırmasının ardından muhalefet cephesinden peş peşe gelen 'kazanacağız' açıklamaları akıllara geldi.

ensonhaber.com

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin sonucu sandığa yansıdı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,42 oy alırken, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 44,95'te kaldı.

Seçimler ikinci tura kalsa da çok iddialı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı hüsrana uğradı.

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu çıktığı canlı yayınlarda seçimlere yönelik iddialı açıklamalarda bulunuyordu.

Farkla kazanacağız dedi: İsmail bile inanamadı

Kılıçdaroğlu, son olarak seçimlere az bir zaman kala Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olmuştu.

Seçimlerle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazanacağız, parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız. Gerçekten Türkiye’yi geçmişte AK Parti’ye oy verenlerin de memnun olacağı her kesimi kucaklayan bir siyasal anlayışı egemen kılacağız." ifadelerini kullandı.

"En ufak bir şüphem yok"

Küçükkaya'nın, "Emin misiniz, kazanacak mısınız?" sorusuyla şaşkınlığı yüzünden okunurken Kılıçdaroğlu, "Tabii tabii, bundan en ufak bir şüphem yok. Üstelik ciddi bir farkla alacağız." sözleriyle cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Millet İttifakı'nda 'kazanıyoruz' iddiasını başka isimler de çokça dillendirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neredeyse her yaptığı mitingde, "Aramızda kalsın, kazanıyoruz." ifadesiyle akıllara kazandı.

"Kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz..."

İmamoğlu da, "Sevgi pıtırcığıyım sevgi, kazanıyoruz kazanıyoruz kazanıyoruz… Allah yolumuzu açık etsin." dedi.

İmamoğlu'nun yanı sıra bir diğer şansız isim de yaptığı açıklamayla Temel Karamollaoğlu oldu.

"Tayyip Bey’in kazanma ihtimali gözükmüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin olmadığını söyleyen Karamollaoğlu ise, "Tayyip Bey’in kazanma ihtimali gözükmüyor." şeklinde konuştu.

Ancak bu sözlerin hepsi birer iddia olarak kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi ilk turda kazanmanın eşiğinden döndü.