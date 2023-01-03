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    Muhalefette adaylık senaryoları: Kılıçdaroğlu, Babacan'ı masaya önerebilir

    Gazeteci Şaban Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını kazanmasında risk görmesi durumunda altılı masaya aday olarak Ali Babacan'ı önereceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 09:08
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    Muhalefette adaylık senaryoları: Kılıçdaroğlu, Babacan'ı masaya önerebilir

    Seçimlere az bir zaman kala muhalefetin adaylık bilmecesi sürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için ismi dillendirilse de İyi Parti bu duruma pek sıcak bakmıyor.

    Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da adının geçtiği adaylık bilmecesiyle ilgili ses getiren bir iddia ortaya atıldı.

    "Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek"

    Muhalif gazeteci Şaban Sevinç, TV100'de Gürkan Hacır'ın sunumuyla yayınlanan Taksim Meydanı'nda altılı masanın kimi Cumhurbaşkanı adayı göstereceğine ilişkin konuştu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun risk görmesi durumunda adaylıktan vazgeçeceğini öne süren Sevinç, "Bir İyi Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek" diye konuştu.

    Muhalefette adaylık senaryoları: Kılıçdaroğlu, Babacan'ı masaya önerebilir

    "Kazanmasında risk görürse adaylıktan vazgeçebilir"

    Sevinç konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    "Yine geçtiğimiz gün bir CHP'li ile yaptığım görüşmede, Kemal Bey'in bu işi, aday olmak istediği muhalefet olarak da kazanmak istediği, kesin kazanacağız diye olaya yaklaştığı bu nedenle de Cumhurbaşkanlığını kazanmasında risk görmesi durumunda, adaylıktan vazgeçebileceği başka bir ismi masaya sürebileceği söyleniyor. CHP'li değil ama İyi Partili söyledi, Kemal Bey'in kendisini geri çekmesi durumunda Ali Babacan'ı aday olarak önerebileceği konuşuluyor."

    Muhalefette adaylık senaryoları: Kılıçdaroğlu, Babacan ı masaya önerebilir #1

    Muhalefette adaylık senaryoları: Kılıçdaroğlu, Babacan ı masaya önerebilir #2

    Muhalefette adaylık senaryoları: Kılıçdaroğlu, Babacan ı masaya önerebilir #3


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