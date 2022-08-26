Muhalefette Gülşen'in tutuklanma kararsızlığı

Gülşen’in imam hatiplileri hedef alan sözleri sonrası tutuklanmasına muhalefet cephesinden Kılıçdaroğlu ve Babacan tepki gösterirken; Akşener, Davutoğlu ve Karamollaoğlu’nun sessizliği dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan şarkıcı Gülşen'in sözleri gündem oldu.

Gülşen'in, bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Gülşen cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Gülşen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir anda gündeme bomba gibi düşen olay karşısında muhalefet cephesinden açıklamalar gelmeye başladı.

Gülşen, İmam hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor

Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan tutuklama kararına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Deva Partisi Lideri Ali Babacan, Gülşen'in tutuklanmasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu: Hemen serbest bırakın

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin, "Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için.

Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.



Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, 'Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler...' bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!" ifadelerini kullandı.

Babacan: Tutuklama olmamalıydı

Babacan ise "Gülşen’in sözleri inciticiydi, kendisi de kabul etti. Hiçbir hakaret tasvip edilemez. Ama bunun karşılığı tutuklama olmamalıydı. Özür dileyen birine ceza sopasıyla çullanan zihniyet ne adalet ne de merhamet sahibidir. Tutuklu yargılama istisna olmalıdır." dedi.

Davutoğlu, Akşener ve Karamollaoğlu sessizliğini koruyor

Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın açıklamalarının ardından diğer muhalefet partisi liderlerinin sessizliği ise dikkat çekti.

Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin liderlerinden Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun konuya ne tepki vereceği merak edilirken, muhalif kesimler bu sessizliği tepkiyle karşıladı.