Muhalefetten yeni asgari ücret miktarına tepki

2023 yılı asgari ücret miktarının 8 bin 506 TL olarak açıklanmasına CHP ve HDP'den tepki geldi. İki parti de yapılan zammın yeterli olmayacağı görüşünü savundu.

Milyonların merakla beklediği yeni yılın asgari ücret miktarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı yeni asgari ücretinin 8 bin 506 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

Bilindiği üzere 2022'de yapılan zamla asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkmıştı.

Erdoğan'ın yeni asgari ücret miktarını açıklamasının ardından gözler muhalefete çevrildi.

İlk tepki CHP'den

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücret zammına tepki göstererek, "İbretlik "masada emekçi olmadan" asgari ücret belirleme fotoğrafı. Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, "küfe" edebiyatını bıraksın. Sebebi oldukları enflasyon tsunamisiyle belini kırdıkları emekçinin, sabit gelirlinin haline baksın." dedi.

Öztrak'ın hemen ardından CHP'li Veli Ağbaba'nın da gündeminde asgari ücret zammı vardı.

Ağbaba, yapılan yeni zamma tepki gösterdi.

Gıda enflasyonuna dikkat çeken Ağbaba, "Son bir yılda gıda enflasyonundaki artış yüzde 102,5. Son 6 ayda temel gıda ürünlerine %70 ile %87 arasında zam gelmişken,asgari ücrete yüzde 54 oranında zam geldi. Sarayında günlük 10 milyon TL harcayan Erdoğan, milyonlarca asgari ücretliye bir kez" daha açlığı layık gördü."

"Asgari ücret sofradaki kayıpları telafi etmeyecek"

Ağbaba ayrıca şu ifadeleri de kullandı:

8500 TL’lik asgari ücret,ne yılın ortasında verilen eksik zammı, ne yılın ikinci yarısında enflasyon karşısındaki erimeyi ne de gelecek yıl ki muhtemel kayıpları karşılamadı,karşılamayacak #Asgariücret,sofradaki kayıpları telafi etmeyecek,alım gücündeki kayıp giderilmeyecektir.

Enflasyon en büyük hırsızdır, bu hırsızlığa göz yuman, yol veren ise saray iktidarıdır. AKP, 8500 TL asgari ücret ile yapılan hırsızlığa göz yummuş,hırsızlığa ortak olmuştur. Minareyi çalan iktidar, 8500 TL asgari ücretle kılıfı da hazırlamıştır.

"Masada yer alan işçi tarafı yok sayıldı"

Saray iktidarı #asgariücret tespit komisyonunu fiilen ortadan kaldırmış, asgari ücret tespit komisyonunun son kez toplanmasına dahi izin vermemiş, asgari ücreti kendi belirlemiştir. Masada yer alan işçi tarafını yok saymıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak talebimiz açık ve net. Asgari ücret en az 10 bin 128 TL olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmelidir. Vergi dilimleri ise en az enflasyon oranındaki artış kadar yeniden güncellenmelidir."

HDP, asgari ücretin en az 12 bin 500 olmasını önerdi

HDP'den asgari ücret zammına ilk yorum ise Pervin Buldan'dan geldi.

Buldan, "HDP, asgari ücretin en az 12 bin 500 olmasını önerdi. Bu öneriye ve işçilerin taleplerine kulağını tıkayan iktidar, açıkladığı 8 bin 500 TL’lik rakamla çalışanlara sefaleti dayatmaktadır. Bu sömürü düzenini değiştireceğiz! Sosyal adaleti bu ülkede hep birlikte tesis edeceğiz."