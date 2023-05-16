Muhaliflerin depremzedelere seçim hakaretleri sınırları zorluyor Depremzedeler için yardım toplayan Petrothings isimli bir hesap, seçim sonuçlarından sonra, toplanan paradan kalan kısmı sokak hayvanları için harcayacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi bir seçimin ilk etabını geride bıraktı.

14 Mayıs seçimlerinden sonra TBMM'de Cumhur İttifakı çoğunluğu alırken seçmen, Cumhurbaşkanlığı için ikinci turu işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın fark attı.

Seçim sonuçlarının belli olmasından sonra ise muhalif seçmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüksek oranda oy çıkan deprem bölgesinde yaşayanları hedef almaya başladı.

"Kalan parayı hayvanlar için kullanacağım"

Depremzedelere hakaretler yağdıran muhalifler, yaptıkları yardımlar için pişman olduklarını, yardımları keseceklerini söyledi.

Son olarak da Petrothings isimli bir hesap, topladıkları yardımlardan geri kalan 11 bin liralık kısmı sokak hayvanları için harcayacaklarını açıkladı.

Hesaptan yapılan paylaşımda, "Bu kalan parayı sokak hayvanları için kullanacağım. Ben bu şekilde daha yararlı olacağını düşünüyorum." ifadelerine yer verildi.