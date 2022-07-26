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Muharrem ayı başladı mı? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Muharrem ayı başladı mı? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Aşurelerin pişirildiği Muharrem ayı bu yıl ne zaman başlıyor hangi güne denk geliyor merak konusu. Peki 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayının 10'uncu günü ne zaman? İşte tarihi...