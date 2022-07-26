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- Muharrem ayı başladı mı? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlayacak?
Muharrem ayı başladı mı? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlayacak?
- 26.07.2022 - 10:29
Muharrem ayı, müslüman alemi için bir büyük önem taşıyor...
Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.
Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Muharrem ayı Temmuz ayının sonunda başlayacak.
Hürmet edilen anlamına gelen “Muharrem” ayı, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir.
Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret ediyor.
Muharrem ayı ne zaman başlayacak?
2022 yılı Muharrem ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde yayınlandı.
Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor.
Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure günü ise bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.
Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için yapılmaktadır.