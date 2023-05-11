Muharrem İnce adaylıktan çekildi: Partili gençler gözyaşlarına boğuldu Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partili gençler gözyaşlarını tutamadı.

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14 Mayıs'a artık saatler kala siyasetin gündeminde sular durulmuyor.

Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekileceği iddiası gündeme geldi.

Kimileri İnce'nin adaylıktan çekilmeyeceğini söylerken, kimileri de artık Cumhurbaşkanlığı yarışında olmayacağını ifade ediyordu.

Adaylıktan çekildi

Yaşananların ardından Memleket Partisi kurmayları bugün toplandı.

İnce, toplantının ardından kameraların karşısına geçti.

Zehir zemberek bir açıklama yapan İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi.

"45 gündür direniyorum"

İnce adaylıktan çekildiğini, "45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum." sözleriyle duyurdu.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası kendisine destek vermek için genel merkezin önüne gidenler hüzne boğuldu.

Genel merkez önüne giden gençler gözyaşlarını tutamadı

Öyle ki Memleket Partili gençler Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Çevredeki arabalara yaslanarak gözyaşlarına boğulan gençler, İnce'ye yapılanlara isyan etti.

İnce'ye verilen oylar ne olacak?

9 Mayıs itibariyle yurt dışı oy verme işlemi sona ererken, adaylıktan çekilen İnce'ye verilen oylar geçerli olacak.

14 Mayıs'ta kullanılacak pusulalarda ise İnce'nin ismi ve fotoğrafı yer alacak, yeni pusula basılmayacak ve aldığı oylar geçerli sayılacak.

İnce, resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa 2. tura kalamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak.