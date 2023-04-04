Muharrem İnce, adaylıktan çekilme eleştirilerine son noktayı koydu Adaylıktan çekilme tartışmalarına değinen Muharrem İnce, "Seçeneksiz bırakarak seçim kazanma dönemi bitti. Bu yorumları, bu beklentileri bırakın, işimize bakalım. Biz bu seçimi alacağız" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlendi.

Muhalefet liderlerince oluşturulan Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkarma kararı aldı.

CHP'nin bir önceki adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de 100 bin imzayı toplayarak adaylar arasına girdi.

Görüşmede adaylık veya ittifak konuları konuşulmadı

Yaşananların ardından merakla beklenen Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesi gerçekleşti.

Görüşme sonunda İnce'den adaylıktan çekilmeyeceğine dair, " Hayır öyle bir şey demedim, biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz." dedi.

Muharrem İnce, daha sonra yaptığı açıklamada, görüşmeye ilişkin gelen sorular üzerine Kılıçdaroğlu'nun bir ittifak talebinde bulunmadığını söyledi.

Baskılara boyun eğmedi: Adaylıktan çekilmiyor

Bu gelişme muhalefette hoş karşılanmazken, İnce'ye yoğun bir şekilde 'adaylıktan çekil' baskıları yapılmaya başlandı.

Hem sanattan hem de siyaset çevresinden gelen baskılara boyun eğmeyen Muharrem İnce ise adaylıktan vazgeçmiyor.

İnce son olarak, kendisine yöneltilen tüm eleştiri ve tepkilere karşın adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu.

"Seçeneksiz bırakarak seçim kazanma dönemi bitti"

İnce, adaylığıyla ilgili süren tartışmalara tepki gösterirken, "Seçeneksiz bırakarak seçim kazanma dönemi bitti. Bu yorumları, bu beklentileri bırakın, işimize bakalım. Biz bu seçimi alacağız." şeklinde konuştu.

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, şu ifadeleri kullandı: