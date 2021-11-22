Hulki Cevizoğlu'nun, BBN Türk TV'deki Ceviz Kabuğu programına katılan Muharrem İnce, Nazım Hikmet'in şiirini okuyarak, cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, BBN Türk TV'deki Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu Ceviz Kabuğu programına konuk oldu.

"CHP YÖNETİCİLERİNE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Birçok konu hakkında demeçlerde bulunan İnce, Cevizoğlu'nun "CHP'ye hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna, "Yöneticilerine hakkımı helal etmiyorum" diye yanıt verdi.

Programın sonuna doğru Nazım Hikmet'in Seni Düşünmek şiirini seslendirdi.

"ARTIK MUHALEFET DEĞİL CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYORUM"

Programı Nazım'dan bir dörtlükle bitirelim diyen İnce, "Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey, dünyanın en güzel sesindenen güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana, ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum" diyerek, "Ben de artık muhalefet değil cumhurbaşkanı olmak istiyorum" diye ekledi.

Muharrem İnce: Artık muhalefet değil cumhurbaşkanı olmak istiyorum VİDEO