Muharrem İnce: Bu 6’lı masa, Erdoğan hayranıdır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne'de partililerle bir araya geldi. 6'lı masaya yüklenen İnce, "Yaptıkları bütün işler Tayyip Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmekten ibarettir" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne’nin Keşan ilçesinde sivil toplum kuruluşlarıyla esnafı ziyaret etti.

Muharrem İnce, ilk olarak partililerle birlikte Keşan Oto Galericiler Sitesi’ni ziyaret etti.

İnce, galerici esnafıyla görüşerek, araç fiyatları hakkında bilgi aldı. Burada konuşan Muharrem İnce, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2023 yılı bütçesi görüşülürken muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun kur korumalı mevduatla ilgili bilgi vermemesini eleştirdi.

"Cumhurbaşkanı sizin emir eriniz mi?"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, 6’lı masanın seçimi kazanması halinde Türkiye’yi birlikte yöneteceklerini ve bunun için ‘Eşgüdüm kurulu’ kurulması önerisini de değerlendiren İnce, "Dün çıkmış Temel Karamollaoğlu, 6’lı masanın bir üyesi ‘Biz bir eşgüdüm kurulu kuracağız, cumhurbaşkanı o eşgüdüm kurulundan talimat alacak’ diyor. Yani 6 genel başkan bir araya gelecek, bir cumhurbaşkanı seçecekler, cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor, 50 artı 1’le, 50 artı 1 alan cumhurbaşkanı yüzde 1-2 oy alacak Temel Karamollaoğlu’ndan talimat alacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Cumhurbaşkanı sizin emir eriniz mi, yaveriniz mi sizin?" dedi.

"Bu 6'lı masa Tayyip Erdoğan hayranıdır"

Muharrem İnce, "Siz kendinize yaver mi seçiyorsunuz? Böyle bir cumhurbaşkanı olmaz. Partili cumhurbaşkanına karşısınız da parti genel başkanından talimat alan cumhurbaşkanına karşı değil misiniz? Resmen Tayyip Erdoğan’a çalışıyorlar. Bu 6’lı masa Tayyip Erdoğan hayranıdır. Yaptıkları bütün işler Tayyip Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmekten ibarettir. Karşıymış gibi görünüyorlar, bunlara çocuk inanmaz. 6’lı masa bir araya gelecek, talimat verecekler cumhurbaşkanına o seçim kazanacak, Türkiye’yi yönetecekler. Hey gülüm hey. Böyle ülke mi yönetilir? Bu şu demektir, ‘bizi ciddiye almayın, bizi seçmeyin, Tayyip Erdoğan’la devam edin." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, daha sonra Keşan Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Pazarda portakal sattı

Ardından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nda oda yöneticileriyle toplantı yapan Muharrem İnce, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’ne geçerek, alışveriş yapanlar ve pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Meyve tezgahının başına geçen İnce, portakal sattı.

DHA'nın haberine göre İnce, Keşan’daki programının ardından Çanakkale’ye gitti.