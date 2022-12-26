Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, katıldığı bir toplantıda 6'lı masanın aday belirsizliğini eleştirerek, "6 benzemez var. Ortada bir aday yok, bir duruş yok, bir ilke yok" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Edirne'ye geldi.

Burada bir etkinliğe katılan İnce, gençlerle bir araya geldi.

Gençler tarafından kendisine sorulan soruları yanıtlayan Muharrem İnce, konuşmasında 6'lı masaya da değindi.

"Muharrem İnce'den başka böyle bir aday çıkmadı"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanı olacak kişi, çıkar ben adayım der. Şu ana kadar Muharrem İnce'den başka böyle bir aday çıkmadı. Çıkaracakları adayın adı kirlenmiyor gibi şeyler de ucuz numara. 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı kirlenmiyor da, şimdi onlar çıkarınca mı kirleniyor. Aday erken açıklanırsa lekelenirmiş. Yahu Erdoğan 20 yıldır ortada lekelenmiyor. Eğer 3 ayda lekeleniyorsa sen de zaten lekeli bir aday bulmuşsun demektir. Muharrem İnce çıktı, 51 günde lekelendi mi, Hayır. Birisi çıkıyor diyor ki Ergenekon ve Balyoz'u yeniden açacağız diyor. Öbürü diyor ki, açmayacağız. Biri diyor ki İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız. Öbürü diyor ki imzalamayacağız. Biri Libya tezkeresine evet diyor, diğeri hayır diyor. Biri cemevlerinin hukuki statüsünü tanıyor, diğeri tanımıyor. 6 benzemez var. Ortada bir aday yok, bir duruş yok, bir ilke yok.” şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin başörtüsü ile ilgili bir sorunu yoktu"

Seçimlerde bir sandığın daha gelebileceğine değinen İnce, "Bir sandık daha gelebilir, bu da ne sandığı olabilir, referandum. Başörtüsü ile ilgili anayasa gelebilir. Peki, Türkiye’nin başörtüsü ile ilgili bir sorunu var mıydı, yoktu. Bu sorun kendiliğinden çözülmüştü. Kim yeniden başlattı, Kılıçdaroğlu. Bakın ilk sözümü söylüyorum. Eğer beni cumhurbaşkanı seçerseniz, Memleket Parti’sini iktidar yaparsanız, bir tane sığınmacı bırakmayacağız hepsini göndereceğiz.” diye konuştu.

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olacak kişi çıkar ben adayım der VİDEO



"Diğer muhalefet gibi değilim ben"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duruşunu desteklediğini vurgulayan İnce, “Erdoğan'ın 'Mavi Vatan'daki duruşunu destekliyorum. Azerbaycan'a yardım etmesini destekliyorum. Türkiye'nin İHA'larda, SİHA'larda atılım yapmasını destekliyorum. Diğer muhalefet gibi değilim ben. Doğruya doğru, yanlışa yanlış derim.” ifadelerini kullandı.