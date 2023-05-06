Muharrem İnce: Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at destek vereceğim Bahçelievler'de konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin ittifak kurduğu partileri hedef alarak "Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim söz" dedi.

DHA

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ilk olarak Bayrampaşa Demirkapı Caddesi'nde partililerle birlikte yürüdü, vatandaşları ve esnafı selamladı.

Daha sonra partisinin Bahçelievler ilçe teşkilat binasına gelen İnce burada halka seslendi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği program miting havasında geçti.

"Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at destek vereceğim"

CHP'nin ittifak kurduğu partileri hedef alarak Kılıçdaroğlu'na seslenen Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

İttifak kurduğun partilerin oyları sıfır çıkıyor. Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir çıkıyor. Hepsine cumhurbaşkanı yardımcılığı, 77 milletvekili, hepsine 2'şer bakanlık veriliyor. Eğer diyorsanız ki 'Muharrem İnce bize yardımcı ol' olurum diyorum. Davutoğlu ile Babacan Türkiye'nin bu hale gelmesinde pay sahibi. Bunların oyu da yok. Oy burada Memleket Partisi'nde. Benim bir talebim yok. Ben memleketi düşünüyorum. Eğer siz de koltuklarınızı düşünmüyorsanız Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim, söz. Var mısın? Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık, makam, para, pul istemiyorum. Ama yapamazlar sıfır oyla her şeyi alıyorlar.

"Bu Meclis'e Kuvayımilliye ruhundan gelen bir parti lazım"

İnce, bu seçimlerde "Meclis'te bir tehlike olduğunu" ifade ederek şöyle devam etti:

Bir; HDP var. İki; AK Parti'nin içinde cumhuriyetle, Atatürk'le problemli olanlar var. Üç; CHP listelerinde 77 kişi var, Gelecek'li, Saadet'li, DEVA'lı. Pazar günü seçildiklerinde pazartesi günü nereye gidecekleri belli değil. CHP'den ayrılacakları kesin. Yani o Meclis'te parmakların nereye kalkacağını kimse bilmiyor. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir sigorta lazım, sigorta. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Atatürkçü, cumhuriyetçi, yurtsever, Kuvayımilliye ruhundan gelen bir parti lazım.

İnce, bu dönem parlamentosunda Türkiye'nin, geleceğin, çocukların Memleket Partisi'ne ihtiyacı olduğunu dile getirerek partisinin mutlaka Meclis'te olması gerektiğini belirtti.