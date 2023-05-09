Muharrem İnce, eski partisi CHP'ye meydan okudu: 'Alayı gelse diz çökmem'

AA & Ensonhaber

Türkiye, seçim atmosferine girdiği andan itibaren muhalefet kanadında bitmek bilmeyen bir tartışma yaşanıyor.

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine yeni partisiyle girmeye karar verdi.

Bu durum muhalefette oyların bölüneceği korkusu yaşattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine rağmen kararından vazgeçmeyen Memleket Partisi Lideri İnce, eleştirilerin odağındaki isim oldu.

Ünlü isimlerden siyasi isimlere çok kişiden tepki gördü.

Buna rağmen adaylığını açıklayarak tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Bugün ise seçim çalışmaları kapsamında Aydın'ın Nazilli ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Burada seçim otobüsünden halka seslenerek rakiplerini eleştiren Muharrem İnce, eski partisine de meydan okudu.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

Her iki tarafın da yanında büyük destekler var. Buna rağmen benim seçimlerden çekilmemi isteyenler var. Siz bana muhtaç değilsiniz ki benden çekilmemi istiyorsunuz. Hatta daha kötüsünü yaparak bana FETÖ aracılığıyla yardım gönderiyorlar. Bir sabah bakıyorum 10 milyon dolar bağış yapılmış. Hedefleri beni FETÖ’yle iş birliği yapıyor gibi göstermek. Sahte dekontlar yaymaya utanmıyor musunuz? Bir gün benim kellemi montajlayarak başka şeyler yapıyorlar. Beni bunlarla diz çöktüreceklerini zannettiler. Bunu kim yapıyor, benim eski dostlarım CHP’liler yapıyor. Alayı gelse diz çökmem.