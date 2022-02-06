Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde İzmir'den çok umutlu olduğunu söyleyerek, "Biz burada birinci parti olacağız." açıklamasında bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir programı kapsamında bir otelde basın toplantısı düzenledi.

İnce, Memleket Partisinin 6 Şubat 2022'den sonra yapılacak bütün seçimlere katılabileceğini söyledi.

"İZMİR EN UMUTLU OLDUĞUM KENT"

İzmir'de iddialı olduklarını ve kente çok güvendiklerini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Anketler, bazen kamuoyunun refleksini ölçmek, bazen de kamuoyunu yönlendirmek için yapılır. Önce buna bakmak lazım. Biz 17 Mayıs sonrası bir yılımızı dolduralım, bir anket yaptıracağız. İzmir en umutlu olduğum kent. İzmir'de halkımız seçeneksiz değil artık. 'Allah kahretsin' diye sandık başına gitmeyecek. Artık bir seçenek var. Biz burada birinci parti olacağız."

Muharrem İnce: İzmir'de birinci parti olacağız ViDEO



"TEK BAŞIMIZA SEÇİME GİRECEĞİZ"

İnce, bir gazetecinin parlamenter sistem için bazı muhalefet partilerinin ortak çalışma yürüttüğünü, bir ittifak içinde yer alıp almayacaklarını sorması üzerine şunları söyledi.

"Biz tek başımıza seçime gireceğiz. 20 yıl Türkiye’yi yönetmiş ama hala birinci partiyse bir parti ve 7-8 parti bir araya gelip 20 yıllık bu partiyi yenmek, tek projeleri buysa... O zaman ikisini birden göndermek lazım. Hem iktidarı hem muhalefeti göndermek lazım. İnsanın daha başka projesinin olması lazım. 100 yıllık bir parti ekonomiyi yeni kurulmuş bir partiye bırakmış. Böyle bir şey olabilir mi? Senin yok mu programın? 'O partinin bir ekonomi programı var, onu tartışıyoruz'. Senin yok mu? Ortada öz güven yok."