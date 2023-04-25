Muharrem İnce Millet İttifakı'na yüklendi: Tek tek maskelerinizi düşürürüm Millet İttifakı'nı sert sözlerle hedef alan Muharrem İnce, CHP trollerinin saldırılarına isyan etti. İnce, "Maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin atmosferinde.

Hal böyle olunca siyasetin gündemi de bir hayli yoğun.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları da durmadan seçmenlere ulaşmak için çalışıyor.

Bu isimlerden biri de Muharrem İnce.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası baskılar bitmiyor

Cumhurbaşkanı adaylığına başvurduğu günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'yla yarışa girmemesi için Millet İttifakı'nın yoğun eleştirisine maruz kalan İnce'ye, her fırsatta adaylıktan çekil baskıları yapıldı.

Öyle ki İnce'ye yönelik bu baskılar yerini zaman zaman hakaretlere bıraktı.

Sonunda patladı: Sosyal medyadan sert bir mesaj yayınladı

Sanal ortamda CHP trollerinin saldırılarından nasibini almaya devam eden Muharrem İnce, sosyal medya hesabından çok sert bir mesaj yayınladı.

Sosyal medyada yoğun saldırılara maruz kaldıklarını belirten İnce, Millet İttifakı'na rest çekti.

"Sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok"

"Son defa sesleniyorum" diyerek, "Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce paylaşımında şu ifadelere yer verdi: