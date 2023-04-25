Muharrem İnce Millet İttifakı'na yüklendi: Tek tek maskelerinizi düşürürüm

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin atmosferinde.
Hal böyle olunca siyasetin gündemi de bir hayli yoğun.
Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları da durmadan seçmenlere ulaşmak için çalışıyor.
Bu isimlerden biri de Muharrem İnce.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası baskılar bitmiyor
Cumhurbaşkanı adaylığına başvurduğu günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'yla yarışa girmemesi için Millet İttifakı'nın yoğun eleştirisine maruz kalan İnce'ye, her fırsatta adaylıktan çekil baskıları yapıldı.
Öyle ki İnce'ye yönelik bu baskılar yerini zaman zaman hakaretlere bıraktı.
Sonunda patladı: Sosyal medyadan sert bir mesaj yayınladı
Sanal ortamda CHP trollerinin saldırılarından nasibini almaya devam eden Muharrem İnce, sosyal medya hesabından çok sert bir mesaj yayınladı.
Sosyal medyada yoğun saldırılara maruz kaldıklarını belirten İnce, Millet İttifakı'na rest çekti.
"Sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok"
"Son defa sesleniyorum" diyerek, "Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bu iki turlu bir seçimdir. İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Bizi kırmayın, biz de sizi kırmayalım dedim. Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ’nün ve PKK’nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler. Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!"