Muharrem İnce, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü

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Muharrem İnce sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"Ateş ailesinin daima yanında olacağım"

Yaptığı paylaşımda İnce, şu ifadeleri kullandı:

Ankara'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i genel merkezimizde ağırladık. Ankara'nın göbeğinde yaşanan bu cinayet ve azmettiricileri yargı önünde hesap verene kadar Ateş ailesinin daima yanında olacağım.