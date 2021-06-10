CHP'li belediyelerin para tehditleriyle susturulan muhalefet basınının olduğunu ifade eden Muharrem İnce, CHP'nin iktidar olması durumunda milletin perişan olacağını söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnce, muhalefet tarafından basın kuruluşlarının kontrol altında tutulduğunu ve Memleket Partisi haberlerinin yapılmaması için medyanın parayla tehdit edildiğini açıkladı.

"İKTİDAR OLSANIZ BU MİLLETİ PERİŞAN EDERSİNİZ, ANASINI AĞLATIRSINIZ"

Muharrem İnce, CHP'nin iktidar olması durumunda milletin anasını ağlatacağını söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet basını.. CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. Muharrem İnce'yi gösterirsen sana para vermeyiz... Siz AK Parti'den daha kötüsünüz. Çok daha kötüsünüz. Siz iktidar olsanız; bu milleti perişan edersiniz, anasını ağlatırsınız." şeklinde konuştu.

Muharrem İnce'den CHP'ye: Siz iktidar olsanız milleti perişan edersiniz VİDEO