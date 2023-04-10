Muharrem İnce'den ilk seçim mitingi: İkinci tura kalırsam yüzde 65 ile cumhurbaşkanıyım Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bolu mitinginde 14 Mayıs akşamına değinerek, "Bu tur birinci tur seçimi değil, ikinci tur seçimi” ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Türkiye'de tek bir gündem var; Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri...

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği son günlerde 26 siyasi parti, dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) milletvekili aday listelerini sundu.

Böylelikle heyecan bir kez daha arttı.

Öte yandan pusulada yer alacak olan adaylar da saha çalışmalarını sürdürüyor.

İlk miting Bolu'da

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı adayı olarak muhalefetin oylarını bölmekle eleştirilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ilk seçim mitingi için dün Bolu'daydı.

Demokrasi Meydanı'ndaki Köroğlu Heykeli önünde partililerle bir araya gelen İnce, burada seçim sonrası vaatlerini anlattı.

"Bu tur birinci tur seçimi değil, ikinci tur seçimi"

Ardından iddialı bir konuşma yaparak 14 Mayıs'a değinen Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı: