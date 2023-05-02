Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak

DHA

Seçim sürecinde en fazla eleştirilerin odağında olan isim Muharrem İnce...

CHP'nin önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, şimdilerde Memleket Partisi Genel Başkanlığı'nı yürütüyor.

Eski partisi ile ittifak kurmayı reddederek seçimlere yalnız başına girmeye karar veren İnce, meydanlarda ve sosyal medyada sık sık CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor.

Bu kapsamda seçim çalışmalarına yönelik bugün İzmit'e giden İnce'nin gündeminde yine Kılıçdaroğlu yer aldı.

Burada Kent Meydanı'nda halka hitap eden Muharrem İnce, 6'lı masadaki diğer partiler üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin önemine vurgu yapan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

Bu seçim iki türlü bir seçim. Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptı. Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsinin oyunu toplasa 1 puan yapmaz. Yapılacak iş bir taneydi, bir tane. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler de ittifak kuracaktı. Doğrusu buydu, ama yapmadılar. Şimdi Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak. Onların kendine hayrı yok. 18 yıl Maliye Bakanlığı yaptılar. Dışişleri Bakanlığı yaptılar. Başbakanlık yaptılar. Bu memleketin soyulmasında onların payı yok mu? Telekom özelleştirilirken Babacan ne iş yapıyordu?