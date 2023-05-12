Muharrem İnce'den yeni açıklama: Adaylıktan çekilme nedenini paylaştı Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce, "Bu rezil kampanyanın Memleket Partisi’ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Muharrem İnce burada yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Çekilme evrakları teslim edildi

Bugün de Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evrakları YSK'ya teslim etti.

Yaşananların ardından Muharrem İnce'den bir açıklama daha geldi.

İnce açıklamasını, bu kez Twitter hesabından yaptı.

"Bazı gazeteciler ellerini ovuşturdu, gizliden gizliye zevk aldı"

İnce, "FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan bize bu yapılanlar karşısında demokrat olma iddiasındaki bazı siyasiler ve bazı gazeteciler ellerini ovuşturmuş, gizliden gizliye zevk almışlardır." dedi.

"Bu rezil kampanyanın Memleket Partisi’ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım"

Seçimde ikinci tura kalamayacağının belli olduğunu belirten İnce, "Bu rezil kampanyanın, bu memleketin son kalesi Memleket Partisi’ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım." ifadelerini kullandı.

İnce'nin sosyal medyada yaptığı açıklamanın tamamı şöyle: