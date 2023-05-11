Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarını değiştirmeyecek Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklayınca, kamuoyunda oy pusulalarının değişip değişmeyeceği soruları tartışılmaya başlanmıştı.

AA

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini bildirdi.

İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından da oy pusulalarında bir değişikliğe gidilmeyeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesi, "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00’ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez." hükmünü içeriyor.

"Seçmenin önüne gelecek oy pusulasında değişiklik olmayacak"

Bu sebeple 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak dört adaydan biri olan İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından seçmenin önüne gelecek oy pusulasında değişiklik olmayacak.

"İnce'ye verilecek oylar geçerli sayılacak"

Adaylıktan çekilmesine rağmen İnce'ye verilecek oylar geçerli sayılarak döküm cetvellerine işlenecek.

YSK'ya bildirimde bulunulmasına gerek yok

İnce'nin adaylıktan çekilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirimde bulunmasının gerekmediği ve çekilme kararının hukuki sonucunun olmadığı da öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor.