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    Muharrem İnce'ye isminin yazılı olduğu baklava ikram edildi

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye memleketi Yalova’da üzerinde adının yazılı olduğu baklava ikram edildi.
    • 04.12.2022 - 15:12
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    Muharrem İnce'ye isminin yazılı olduğu baklava ikram edildi

    Memleketi Yalova’ya gelen Muharrem İnce, Gazipaşa Caddesi girişinde İl Başkanı Ertan Şener ve partililer tarafından karşılandı.

    Ardından İnce, partililerle birlikte esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

    Baklava ikram edildi

    Ziyaretler sırasında bir tatlıcı Muharrem İnce’ye üzerinde adının yazılı olduğu baklavayı ikram etti.

    Vatandaşlarla sohbet etti

    Cadde ve sokaklarda vatandaşlarla da bir araya gelen İnce, hemşehrileriyle bol bol sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

    Muharrem İnce ye isminin yazılı olduğu baklava ikram edildi #1

    Muharrem İnce ye isminin yazılı olduğu baklava ikram edildi #2

    Muharrem İnce ye isminin yazılı olduğu baklava ikram edildi #3

    Muharrem İnce ye isminin yazılı olduğu baklava ikram edildi #4

    Muharrem İnce ye isminin yazılı olduğu baklava ikram edildi #5


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