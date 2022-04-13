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- Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki öğrencilerle sahur yaptı
Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki öğrencilerle sahur yaptı
İzmir'deki bir erkek öğrenci yurduna ziyaret gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi.
- 13.04.2022 - 09:47
- Güncelleme : 13.04.2022 - 10:11
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz akşam çeşitli ziyaretler için İzmir'e geldi.
Vali Yavuz Selim Köşger tarafından karşılanan Bakan Muharrem Kasapoğlu'nun ilk durağı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İnciraltı Erkek Öğrenci Yurdu oldu.
Gençlerle sahur masasına oturdu
Öğrenciler ile birlikte sahur yapan Bakan Kasapoğlu, sahur sonrasında ise öğrencilerin taleplerini dinledi.
DHA'nın haberine göre; Bakan Kasapoğlu, ziyaretin ardından beraberindeki heyet ile yurttan ayrıldı.