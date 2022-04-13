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    Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki öğrencilerle sahur yaptı

    İzmir'deki bir erkek öğrenci yurduna ziyaret gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi.
    • 13.04.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 10:11
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    Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki öğrencilerle sahur yaptı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz akşam çeşitli ziyaretler için İzmir'e geldi.

    Vali Yavuz Selim Köşger tarafından karşılanan Bakan Muharrem Kasapoğlu'nun ilk durağı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İnciraltı Erkek Öğrenci Yurdu oldu.

    Gençlerle sahur masasına oturdu

    Öğrenciler ile birlikte sahur yapan Bakan Kasapoğlu, sahur sonrasında ise öğrencilerin taleplerini dinledi.

    DHA'nın haberine göre; Bakan Kasapoğlu, ziyaretin ardından beraberindeki heyet ile yurttan ayrıldı.

    Muharrem Kasapoğlu, İzmir deki öğrencilerle sahur yaptı #1

    Muharrem Kasapoğlu, İzmir deki öğrencilerle sahur yaptı #2

    Muharrem Kasapoğlu, İzmir deki öğrencilerle sahur yaptı #3


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