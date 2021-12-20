Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat atan Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, görevinden istifa etti.

Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Habertürk ekranlarındaki canlı yayında büyük bir skandala imza attı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ses ve bağlantı sorunu yaşayan Muharrem Sarıkaya, kendisine yardım etmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat attı.

Çirkin hareketi sonrası öfkeli tavırlarına devam eden Sarıkaya, olay sonrası tepkilerin hedefi oldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Sarıkaya, tepkiler üzerine ise sosyal medya hesabından "Bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum" ifadeleriyle 'özür' mesajı yayınladı.

Habertürk tarafından da konuya ilişkin açıklama yapılarak "Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz." denildi.

GÖREVİNDEN AYRILDI

Tüm bu yaşananlar üzerine Sarıkaya'dan istifa kararı geldi.

Sarıkaya'nın görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı

"HİÇBİR MAZERETE SIĞINMAYACAĞIM"

Sarıkaya istifa kararını duyurmasının ardından da Twitter üzerinden peş peşe açıklamalar yaptı.

Özrünü yineleyen Sarıkaya, şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan olayla ilgili olarak hiçbir ama, fakat ve mazeret aramıyorum; hayatım boyunca da bu olayla ilgili bir tek amaya, fakata ve mazerete sığınmayacağım. Bu hatayı meslektaşlarıma, onların da aynı duruma düşmemesi için meslek yanlışı olarak örneği olarak anlatacağım.

"HATAYDI, YAKIŞMADI"

Hataydı, temsil ettiğim kurum açısından da bana yakışmadı... Kendisinin de açıklamasında olduğu gibi, kameraman Ahmet Demir ve İHA Bölge Müdürü'nden kurumu adına özür diledim.

"YAŞATTIĞIM OLAY İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

İçimde uhde kaldı, bir saat kadar sonra tekrar telefonla aradım, her ikisinden ve ailelerinden özür dilediğimi ilettim. Dün de arayıp özrümü yineledim. Ciner Medya Grubu yönetimi ve çalışma arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Olaya tepki gösteren tüm kamuoyundan, meslektaşlarımdan ve ailemden, onlara böyle bir olayı yaşattığım için de özür diliyorum. Bugün itibarıyla Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Saygılarımla."

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