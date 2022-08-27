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    Müjde Ar: Ben sürtüğüm

    Gülşen'in tutuklanmasına tepki göstermek için Halk TV yayınına bağlanan Müjde Ar, kendisinin bir sürtük olduğunu bunun filmini de çektiğini söyledi.
    • 27.08.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 11:52
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    Müjde Ar: Ben sürtüğüm

    Türkiye'nin gündeminde şarkıcı Gülşen var.

    İmam hatiplilerin tamamını sapık olarak nitelendiriği için hakim karşısına çıkarılan şarkıcı Gülşen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Tartışmalara neden olan tutuklama kararı, televizyon programlarında da masaya yatırılıyor.

    Halk TV canlı yayınında Gülşen hakkındaki karar konuşulurken Müjde Ar telefon ile yayına bağlandı.

    "Ben sürtüğüm"

    Gülşen'in tutuklanmasını yanlış bulan Müjde Ar, şarkıcının serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

    Müjde Ar, daha sonra kullandığı ifadelerle izleyicileri şaşkına çevirdi.

    Oyuncu Müjde Ar, "Ben sürtüğüm. Sürtük diye film de yaptım. Çok merak ediyorlarsa buyursunlar seyretsinler, ne anlama geliyor.." dedi.

    Müjde Ar: Ben sürtüğüm VİDEO


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