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Müjde Ar: Ben sürtüğüm

Müjde Ar: Ben sürtüğüm

Gülşen'in tutuklanmasına tepki göstermek için Halk TV yayınına bağlanan Müjde Ar, kendisinin bir sürtük olduğunu bunun filmini de çektiğini söyledi.