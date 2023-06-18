Mümtaz Taylan'dan LGBT İlyas Salman'dan İsrail güzellemesi Biri gay'lerin babalar gününü kutlayıp takipçi bulma derdindeyken öteki, İsrail'e selam çakıp İslam'a olan nefretini kusma peşinde…

ensonhaber.com

Seçim döneminde yaptıkları siyasi paylaşımlarla tepkilerin odağına oturan ünlü isimler tepki çeken paylaşımlarını sürdürüyor.

Son dönemlerde geri planda kalan ünlü isimler yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarla tekrar dikkatleri üzerlerine toplama peşindeler.

Ün kazanma derdindeler

Özellikle aile yapısını bozan akımları sürekli dillendiren bu isimler vatandaşların hassas noktası olan din üzerinden de toplumu ayrıştırmaya devam ediyorlar.

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan sosyal medya hesabından 'Babalar Günü' paylaşımında bulundu.

LGBT savunuculuğu yaptı

Oyuncu paylaşımında günün anlamından çok LGBT savunuculuğuna soyundu.

"LGBT'li bireylerin babalarının günü kutlu olsun"

Taylan paylaşımında, "Başta LGBT+ bireylerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın tepki çeken paylaşımının ardından modası geçmiş bir ünlünün ifadeleri ise gündem oldu.

İslam'a olan nefretini kustu

Seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekili adayı olan ve hüsrana uğrayan oyuncu İlyas Salman, İslam nefretini bir kez daha kustu.

Salman katıldığı bir programda söylediği sözler büyük tepkiyle karşılandı.

"Ömer ve Osman'ın önünde eğilmem"

"İsrailli arkadaşımın önünde eğilirim" diyen Salman, "Ömer ve Osman'ın önünde eğilmem" dedi.

"Kim ne derse desin umrumda değil"

Skandal ifadeler kullanan İlyas Salman konuşmasında şunları söyledi: