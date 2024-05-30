Munzur Üniversitesi'nde kira krizi: Akademisyenler lojman kira zammını yargıya taşıdı 1+1 lojmanın kirası 201 liradan 1118 liraya, 2+1 lojmanın kirası 446 liradan 2 bin 36 liraya, 3+1 lojmanın kirası da 557 liradan 2 bin 356 liraya çıkartılan kiralara itiraz eden akademisyenler Erzincan İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

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DHA

Tunceli’de Munzur Üniversitesi’nin yerleşkesindeki Uzunçayır Baraj Gölü manzaralı lojmanlarda 64’ü 1+1, 64’ü 2+1, 64’ü 3+1, farklı noktada da 13 olmak üzere toplamda 205 daire bulunuyor.

6 Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle üniversiteye rektör olarak atanan Prof. Dr. Kenan Peker, lojman komisyonunda değişiklik yaparak, yeni yönetimiyle kiralara zam yaptı.

Kiralara zam yapıldı

Yapılan zamla 1+1 lojmanın kirası 201 liradan 1118 liraya, 2+1 lojmanın kirası 446 liradan 2 bin 36 liraya, 3+1 olan lojmanın kirası da 557 liradan 2 bin 356 liraya çıkartıldı.

Kira artışının ardından içlerinde Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Bülent Kar, yönetimi ve üyelerinin de bulunduğu bazı akademisyenler Erzincan İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme yapılan artış kararının yürütmesini durdurdu.

Kamu hakkından korkarız

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, konunun tasarruf tedbirlerine girdiğini ve kira artışından vazgeçmeyeceğini belirterek, “200 lira olan lojman aylık kirası 1100 TL oldu. Tunceli’deki kira durumuna baktığımızda, bir de lojmanı keyfi olarak elinde bulundurdukları, sırada bekleyeni düşünmedikleri anlayışıyla bu fiyat çok düşük kalmıştır. Mayıs ayında Tunceli Eğitim-Bir-Sen Başkanı ve yönetimi dilekçe verdiler.

"Bu genelgede de denildi ki, ildeki rayiç fiyat uygulanacaktır"

O günden beri bizden aldığınız fazla parayı geri verin, diyor. Biz de dedik ki ‘Hukuki süreç devam ediyor, vermeyeceğiz. Bu bir süreç sonuçlanınca vereceğiz. Ama çok şükür ki o durumda işte Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız bu konuyu ele aldılar ve tasarruf tedbirlerinin genelgesine girdi. Bu genelgede de denildi ki, ildeki rayiç fiyat uygulanacaktır. Şimdi biz onu uygulayacağız.

Sendikanın buna itiraz etme hakkı yok. Adaletle kararı vereceğiz. Adalet mülkün temelidir. Mülkün tek sahibi Cenabıallah'tır. Biz bundan korkarız. Kul hakkından korkarız. Kamu hakkından korkarız. 86 milyonun kamu hakkını korumaya çalışıyoruz.

Munzur Üniversitesi yönetimi olarak yaptığımız harcamalarda tasarruf tedbirleri çıkmadan önce bunların çoğunu yapıyorduk. 1+1 lojman için geçen yıl bu zamanlar 201 lira aylık kira alınıyordu. Biz bunu aylık 1118 TL yaptık. 2+1 lojman, 406 TL iken biz bunu 2 bin 36 TL yaptık. 3+1 lojman 557 lirayken yani en iyi koşullardaki lojman ve çoğunun da şehirdeki evlerden geri kalır yanı yok, bu lojmanlar lüks yapılmış. Bunu da 2 bin 356 TL yaptık” ifadelerini kullandı.

"Kira artışı hukuksuzdur"

Munzur Üniversitesi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Görevlisi ve Eğitim-Bir-Sen Tunceli Başkanı Bülent Kar da, kira artışının hukuksuzluk olduğunu söyleyerek, “Lojmanlara yüzde 600 zam yapıldı. Bakın net söylüyorum yüzde 600 lojmanlara zam yapıldı. Yapılan bu artış hukuksuzdur. Yüzde 600 zam yapılınca biz bunu mahkemeye taşıdık ve mahkemeyi kazandık. Mahkeme kararı tebliğ edildi.

Rektörlüğe, ‘Biz bu davayı kazandık. Siz bizden haksız ve hukuksuz olarak bu paraları aldınız. Lütfen diyoruz, aldığınız bu fazla ücretleri geri iade edin’ diyoruz. Bize ‘Şu an mahkeme devam etmekte, mahkemenin ilerleyişine göre değerlendirilecek’ şeklinde cevap veriliyor” dedi.

"Kiralar çok uygun"

Üniversite öğrencisi Rojin Çelik de lojman kiralarının çok düşük olduğunu belirterek, ”Tunceli’de kiralık daire bulamıyoruz. En düşük kira 7 binden başlıyor. Yeni açılan yurtta kalıyorum. 6 kişi bir odada kalıyoruz. Kişi başı 570 lira ödüyoruz. Kampüsün içinde lojmanlar var ve orada hocalar 200 liraya kalıyor. Aldıkları maaşa göre bu kira çok uygun.

Gelir adaletsizliği budur. Biz 6 kişilik odaya 570 lira veriyoruz ve bu sorunu dile getirmiyoruz ama 200 liralık lojman fiyatları bin lira olmuş, öğretmenler bunu yargıya taşımış. Öğretmenlerin aldığı maaş ortada. Bu kiraya itiraz etmeleri gerçekten çok komik” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Emir Kaç ise kentteki kiraların yüksek olduğunu söyleyerek, “Şu an yurtlarda en düşük 4 kişi, en fazla 6 kişi bir odada kalıyor. Yurt ücretleri de 510 ile 570 lira arasında değişiyor. Ev kirası burada çok pahalı. 10 bin liranın altında kira yok” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)