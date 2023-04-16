Murat Kurum kayıtsız kalmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin ısrarı üzerine telefonla bağlandı İstanbul 1. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Pendikli gençlerle buluştu. Burada gençler, "Reis'i ara" talebinde bulununca Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla programa bağlandı.

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Seçime sayılı günler kala milletvekili aday listeleri tamamlandı.

Ardından AK Parti'nin seçim beyannamesinin açıkladığı programda, adaylar vatandaşlara tanıtıldı.

Bunun üzerine milletvekili adayları sahaya inerek seçmenlerle bir araya gelmeye başladı.

İstanbul 1. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

Bakan Kurum, 'çalmadık kapı bırakmayacağız' diyerek çalışmaları hızlandırdı.

Bu kapsamda İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına katılan Kurum, burada gençlerle buluştu.

"Reis'i ara"

Seçime yönelik çalışmaları aktaran Murat Kurum'a, gençlerden bir istek geldi.

Programdaki grup, Kurum'a "Reis'i ara" ısrarında bulundu. Bunun üzerine gençleri kırmayan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı ve salonda büyük bir coşku yaşandı.

Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı, 14 Mayıs seçimlerinde Pendik'in yoğun desteğini alacaklarına inandığını belirtti.

"Bugüne kadar gençlerimiz hiçbir zaman taviz vermediler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Fakat tabii durmayacağız, daha fazla çalışacağız ve inşallah sandıkları da patlatacağız. Ben ana kademeye, kadın kollarına ve gençlere özellikle sesleniyorum; durmak yok, yola devam, diyorum. Bizim bu sloganımız malum ilk günden bugüne devam eden bir slogandır. Bugüne kadar gençlerimiz bundan hiçbir zaman taviz vermediler, şimdi de taviz vermeyeceklerine inanıyorum.

Kurum'un da genç olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Bu genç kadroyla beraber inşallah 14 Mayıs'ta Anadolu Yakası'ndan, 1. Bölge'den farklı bir ses getireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

"İşi çok sağlam tutacağız"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için gençlerden söz alan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Pendik gençliği çok dinamiktir. Bu genç kadroyla beraber de inşallah sizin (Murat Kurum) Pendik'teki liderliğiniz çok farklı bir neticeyi de getirecektir. Fakat rehavete kapılamayız, işi hafife alamayız. İşi çok sağlam tutacağız ve birinci bölgenin önemli bir ilçesi olan Pendik'in inşallah Kadıköy'ü geride bırakması lazım.

"Olanlar oldu"

Salondakilere, "Gençler buna var mıyız, Kadıköy'ü geride bırakmaya hazır mıyız?" diye seslenen Erdoğan'a gençler, "Evet" yanıtını verdi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, "Pendikli gençler 'Reis'i ara' dedi ve olanlar oldu." notunu ekledi.