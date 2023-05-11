Murat Kurum: 14 Mayıs'ta rekor bir oy alacağız Bakan Murat Kurum, 14 Mayıs'ta kimsenin beklemediği rekor bir oyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri yeniden kazanacağını söyledi.

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Türkiye tarihinin en kritik seçimine sadece 3 gün kaldı.

Son düzlükte Muharrem İnce yarıştan çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanlarda ezici üstünlüğünü gösteren mitinglerle halkla buluşuyor.

Seçimlere AK Parti'nin İstanbul 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak giren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Kurum, bölgesinde ayak basmadık yer bırakmadı.

Zaman zaman farklı mecralarda yayınlara katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Murat Kurum, YouTube'da Geri Sayım 3+1 programında önemli açıklamalar yaptı.

Anketlerin önemli olmadığını ifade eden Bakan Murat Kurum, "14 Mayıs'ta rekor bir oyla, kimsenin beklemediği bir oyla Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili şunları söyledi:

Bir masanın etrafında 8 kişiyle, Kandil'e kadar uzayan anlayışla devlet yönetilmez. Deprem bölgesi bekliyor. Çok kritik bir süreçteyiz.



Gençlerimizin geleceğine dair karar alma noktasındayız.



14 Mayıs'ta üretenlerle bu ülkeye dair tek bir hayali olanların bir seçimi olacak.



Boş vaat verenlerle, 21 yıldır bu ülkede her alanda hizmetler yapanların yarışı olacak. 20 yılda 100 yıllık işler yapıldı.



Milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta doğrularla gerçekleri sandıkta bunlara cevabı verecek, tokadı atacak. 15 seçimdir atıyor, yine atacak.

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