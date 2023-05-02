Murat Kurum: 14 yeni millet bahçesi yapıyoruz İzmit Körfezi'nde Dip Temizliği Töreni'nde konuşan Murat Kurum, "Siyaset tarihimizde milletin derdine tek bir çare olamayan CHP var. Bir tarafta İHA’lara SİHA’lara dokunacağız diyorlar. O İHA’lara SİHA’lara Türkiye’nin gençleri dokundurtmaz, izin vermez" dedi.

ensonhaber.com

İzmit Körfezi'nde Dip Temizliği Töreni'nde konuşan Murat Kurum, "Siyaset tarihimizde milletin derdine tek bir çare olamayan CHP var. Bir tarafta İHA’lara SİHA’lara dokunacağız diyorlar. O İHA’lara SİHA’lara Türkiye’nin gençleri dokundurtmaz, izin vermez" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Sadece İzmit Körfezi'nde değil bütün Marmara çevresinde yapacağız. Marmara Denizi'mizi en güzel en doğal haliyle gençlerimize bırakacağız. Kocaeli 1999 yılında 17 Ağustos sabahında büyük bir yıkımla uyandı. Kocaeli o yıkımda bir beraberlik içerisinde çaresizliğe yenik düşmedi. Zorluklara direnmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Kocaeli'yi yeniden imar ettik, inşa ettik, ihya ettik. Yıkılan her bir evin yerine daha güzelini, daha sağlıklısını daha güvenlisini inşa ettik. Okullardan hastanelere, stadyumlardan üniversite binalarına onlarca sosyal donatıyla birlikte 9 bin konut inşa ettik. 2019’da seçimlerde size bir söz vermiştik; Bugün hamdolsun verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dilovası OSB’yi kapattık ve Dilovası daha temiz olacak. Şimdi o bölgede ağırlıklı olarak makine üretiminin yapıldığı yeni temiz bir sanayi bölgesinin kurulması için çalışmalarımızı başlattık. Hemen orada vatandaşlarımızı taşıyacağımız arsa ve konut süreci devam ediyor. Bu proje ile Dilovası’ndaki kardeşlerimiz daha iyi yaşayacak. Yine Gölcük Dumlupınar’da sanayi bölgesindeki siteyi taşıma sürecimiz devam ediyor. Hem şehrin görüntü ve gürültü kirliliğinden kurtarmış olduk. Bunun yanı sıra yeşilin ve mavinin şehri Kocaeli’mizde sizler için kuş cıvıltılarına kavuşacağı yeni millet bahçeleri kazandırıyoruz. 3 milyon 8 metre kara büyüklüğünde 14 Millet Bahçesi yapıyoruz. Bu yaklaşık kişi başı 1,5 – 2 metre kare yeşil alan demek.

Biz hep milletimizin yanında olduk, Antalya yangın bölgelerinde vatandaşlarımızın yanında olduk. Milletimizle birlikte olurken bulursunuz. İzmit’teki dip çamuru temizliği yaparken bulursunuz.

Biz bugün Kocaeli’ne geldik. 120 milyon dolarlık bir projeyi Kocaeli için başlatıyoruz. Bir tarafa bakıyorsunuz, ülkemiz için ihya, inşa edenler diğer tarafta milletimizin gönlüne boş vaatlerle girmek isteyenler var. Siyaset tarihimizde milletin derdine tek bir çare olamayan CHP var. Bir tarafta İHA’lara SİHA’lara dokunacağız diyorlar. O İHA’lara SİHA’lara Türkiye’nin gençleri dokundurtmaz, izin vermez.

Bir tarafta şehirlerimizi çarpık kentleşmeye terk eden, tek bir konut bile dönüştüremeyen ve depremin üzerinden siyaset yapan var. Ben 5 gün kaldım orada, şeref duydum. Afetzede kardeşlerimizin yanındaydık. Elimizi bir an olsun onlardan ayırmadık. Bir tarafta bu ülkenin geleceği için afet yaşamış 11 ilimiz için afetin ardından 15. Günde sözleşmesini yapan. 46 günde temelini atan AK Partimiz, Cumhur İttifakımız var. Toplamda 650 bin konutumuzu bitireceğiz, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Birlikte 11 ilimizi hep beraber ayağa kaldıracağız.

İstanbul’da deprem bütçesini 6 kat düşürdüler. 5 yılda dediler ki; 100 bin konut değiştireceğiz dediler. 4 koca yıl geçti ne oldu? Bin 500 konutun anahtarını teslim edemediler.