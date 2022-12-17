Murat Kurum: 2023’teki hedefimiz 50 bin gencimize istihdam oluşturmak

Giresun'da gençlerle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Yeni 'Türkiye Yüzyılı' ekonominin, şefkatin, gençliğin yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Giresun’a gitti.

Burada Millet Bahçesi’nde gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum, önemli mesajlar verdi.

Kurum, AK Parti hükümeti olarak 20 yıldır her alanda yenilikler yapmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Murat Kurum, "Dertliyiz, dertli olduğumuz için de bu hizmetleri büyük bir aşk ve şevkle yapmaya gayret gösteriyoruz. İlim nerdeyse o ilmin peşinden koşuyoruz. 81 ilimizde, millet bahçeleri yapıyoruz. Millet bahçeleriyle şehirlerimizi daha yeşil, daha yaşanabilir yapmak üzere projeler yürütüyoruz.” diye konuştu.

"Geçmişe baktığınızda yaşanan afetlerin altında kalan bir Türkiye vardı"

Türkiye’de son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin gittikçe artığına dikkat çeken Bakan Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

“Ortak evimiz dünyamız ısınıyor ve bu ısınmayla birlikte iklim değişikliğinin etkilerini sellerle, yangınlarla, hortum, fırtına gibi afet olaylarıyla yaşıyoruz. Bundan 2 yıl önce Giresun’umuzda yine bir sel felaketi yaşandı. Afet olur olmaz tüm ekibimizle, Dereli’de, Doğankent’imizdeydik. Belki onlarca yıl yağmayacak yağış saatler içerisinde düştü. Birinci katlara, hatta ikinci katlara kadar yağmurla birlikte gelen çakıl ve kum evlerin içine kadar dolmuştu. Biz hemen geldik o gün yeni Dereli’yi, yeni Doğankent’i müjdeledik.

Dedik ki gençlerimize, milletimize daha güzel yuvalar kuralım. Milletimiz en güzelini hak ediyor. Evlerimizi bir yıl içerisinde tamamladık, vatandaşlarımıza teslim ettik. İstiyorumki hiçbir kardeşimiz açta, açıkta kalmasın. O gün onların acılarına, göz yaşlarına şahit olduk ve onlarla birlikte o acıları paylaştık, bugün de mutluluklarını, dualarını paylaşıyoruz. İşte devlet böyle bir şey. Geçmişe baktığınızda maalesef yaşanan afetlerin altında kalan bir Türkiye vardı. Hamd olsun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık afetle en hızlı şekilde mücadele veren, vatandaşın ihtiyaçlarını, taleplerini en hızlı şekilde karşılayan bir Türkiye var.”

Murat Kurum: 2023’teki hedefimiz 50 bin gencimize istihdam oluşturmak VİDEO



"81 ilimizde 72 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdık"

İklim değişikliğini en aza indirmek projeler yürüttüklerini söyleyen Bakan Kurum, “İklim değişikliğinin etkilerini aza indirecek gerek sanayi alanında, gerek yenilenebilir enerji alanında, gerek tarımda, gerek turizmde ve bütün alanlarda 2053’e ilişkin bir hedef ortaya koyduk ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Daha temiz dünyaya erişebilmek adına da yeşil alanlarımızı, yutak alanlarımızın sayısını, miktarını artırıyoruz. Millet bahçelerimiz de bu anlamda üretilen emisyonları yutacak alanlar. O yüzden de çok çok önemli. Biz bugüne kadar 81 ilimizde 72 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürüttüğümüz ‘Sıfır Atık’ projemiz ise dün itibariyle 105 ülkenin desteği ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu kapsamda her yıl ‘30 Mart günü Sıfır Atık Günü’ olarak ilan edildi. Bu çok önemli başarı; sizlerin, gençlerimizin başarısı.” şeklinde konuştu.

"En önemli hazineniz bizim medeniyetimizdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Türkiye Yüzyılı” vizyonu hakkında konuşan Bakan Kurum, “Yeni bir yüzyıla giriyoruz sevgili gençler. Bu yüzyıl ‘Türkiye Yüzyılı’ olacak. İnşallah sürdürülebilirliğin yüzyılı, ekonominin, şefkatin, gençliğin yüzyılı olacak. Biz gençlerimiz için yeni projelerimizi, yeni hayallerimizi, onlarla birlikte gerçekleştireceğiz ve sizlerle birlikte daha yapacağımız çok önemli işlerimiz var. Şunu gururla söylemek gerekir ki; sizler doğduğunuz andan itibaren asla değerini yitirmeyecek bir hazineye sahipsiniz. Sizler için canını hiç düşünmeden feda etmiş, Mehmetçiğimizin emaneti cennet vatanımızdır. Yavuz Selim’in, Fatih’in emekle, alın teriyle, azimle yüzlerce yıl mücadele ederek zaferle inşa ettiği kadim medeniyetimizdir. Ecdadımızın bize bıraktığı değerlerdir. İşte sizin en önemli hazineniz, gücünüz bizim medeniyetimizdir, tarihimizdir, geçmişimizdir.





"Siz kutlu bir neslin evlatlarısınız, torunlarısınız"

İnşallah koşullar ne olursa olsun, siz asla ve asla mücadele etmekten geri durmayın. Çünkü siz kutlu bir neslin evlatlarısınız, torunlarısınız. Emin olun sizin damarlarınızda akan kan, işte ecdadımızın bize miras bıraktığı bu değerlerdir, kültürdür, hazinedir. Dolayısıyla bu hazinemizi, gücümüzü çok iyi bileceğiz ve inşallah sizler su ne şiddette akarsa aksın bu emaneti, umudu kıyıya sağ salim çıkaracaksınız. Bizler de bir ağabeyiniz, bir kardeşiniz olarak da sizlere hizmet edeceğiz, sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz ve sizlerle inşallah daha güzelini, daha iyisini yapmaya devam edeceğiz.”

"Hep birlikte Türkiye Yüzyılının neferi olacağız"

Türk milletinin fikir ve eser medeniyetine sahip olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “Yunus gibi düşüneceğiz, Sinan gibi eser üretecek hizmet edeceğiz. Bu eserlerimizi, hizmetlerimizi tarihte olduğu gibi bugün de yollarımızla, parklarımızla, konutlarımızla, hava limanlarımızla, hastanelerimizle daha iyisini, daha güzelini yapacağız ve geleceğimize, çocuklarımıza emanet edeceğiz. Türkiye Yüzyılında bu eserleri yapmaya devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılının neferi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023, 2053, 2071 yılına büyük ve güçlü Türkiye idealiyle yürüyeceğiz. Hep birlikte, milletimizle birlikte yürüyeceğiz. Bu yolda hiçbir zaman biz vatandaşımızın talepleri, ihtiyaçları karşısında duyarsız kalmadık. Hep onlarla birlikte yol yürüdük.” ifadelerini kullandı.

"Bu görevleri sizlere emanet edeceğiz"

Konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, mesleki birikimlerini aktardı.

Yoğun çalışma temposunda milletin desteği ile motive olduklarını ifade eden Bakan Kurum, “Gençlerimizin coşkusuyla mutlu oluyoruz. Onlara daha iyi bir gelecek sunduğumuzu düşündüğümüz için mutlu oluyoruz. İnşallah bu görevleri sizlere emanet edeceğiz. Siz de o mutluluğu yine bizler gibi yaşayacaksınız. Motivasyonumuzdaki en önemli değer bu.” diye konuştu.

"2023’deki hedefimiz 50 bin gencimize istihdam oluşturmak"

Gençlere istihdam oluşturmak için projeler geliştirdiklerini belirten Bakan Kurum, “2023’deki hedefimiz 50 bin gencimize istihdam oluşturmak. Bunun yaklaşık 3 binini Bakanlığımızda personel olmak üzere çeşitli birimlerimizde gerçekleştireceğiz.” dedi.

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında dolaylı olarak 200 bin yeni istihdam getireceğini söyleyerek, “Burada gençlerimiz çalışacak. Şartnamelere yeni zorunluluklar getiriyoruz. Örneğin, yeni mühendis ve mimar çalıştırma zorunluluğu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de istihdam adına gençlerimizin umudu adına, geleceği adına bu projeleri yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

"Size inanıyor ve güveniyorsa sonuna kadar arkanızda durur"

Bakan Kurum, kendisine yöneltilen “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmanın nasıl bir duygu olduğu” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Cumhurbaşkanımız bu ülke için kendini feda etmiş bir lider. Bugün baktığımızda dünyada bu liderlerin sayısı maalesef çok fazla değil. Biz bu manada şanslıyız. Türkiye Cumhuriyeti olarak böylesi güzel bir lidere sahip olduğumuz için kıymetini bilmemiz lazım. Onunla çalışma konusuna gelindiğinde ise gerçekten Cumhurbaşkanımız; her türlü detaya girer, her türlü detayı bir bir takip eder. Sorar, soruşturur ve işin neticesini alana kadar da o takibi bırakmaz. Size inanıyor ve güveniyorsa sonuna kadar arkanızda durur. Allah razı olsun kendisinden. Biz de onunla çalışmanın onurunu, gururunu yıllardır yaşıyoruz. Dün Genel Müdürlük'te, bugün Bakanız, bu makamda yaşıyoruz. İleride ne olursa olsun yine onunla birlikte bu davanın bir lideri olarak onur ve gurur duyacağız. Bu mücadeleden bir gün bile olsun uzaklaşmayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz.”

"Giresun il merkezinde kentsel yenileme projesini başlatıyoruz"

Bakan Murat Kurum, şuan da kullanılmayan eski Necatibey İlkokulunu da restore edileceğini belirterek, “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer Beyle telefonda görüşerek kendilerinin desteklerini de aldık, Valiliğimiz ve Belediyemiz işbirliğiyle Giresunumuza güzel bir sosyal tesis olarak tekrar kazandırıyor ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Aynı zamanda Giresun il merkezinde kentsel yenileme projesini başlatıyoruz. Zeytinlik Mahallesinde yer alan tarihi binaları yeniliyoruz. Yanında yer alan tescilli olmayan yapıları da yıkıyoruz.” dedi.