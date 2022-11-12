Bakan Kurum, kentsel dönüşüm sürecinin önemine vurgu yaptı. Kurum, "Halihazırda 150 bin konutun dönüşümüne devam ediyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'ye ziyarette bulundu.

Bakan Kurum, "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu.

Kentsel dönüşüm çalışmalarından bahseden Kurum, "Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde dönüşüm projelerini yapıyoruz." dedi.

"Rize deprem bölgesi değil ama..."

Kurum, "Rize deprem bölgesi değil ama maalesef sağlıksız konutlarımızın olduğu bir şehrimiz." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre, Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar 3.2 milyon konutun dönüşümünü sağladık"

"Zamanında dolgu yapılmak suretiyle o günün şartlarına göre yapılmış binalar maalesef bugün teknik ve sağlamlık açısından baktığımızda yönetmeliklerimize uygun değil.

Burada da dönüşüm sürecini hep birlikte yürütmek zorundayız. Şu ana kadar 3.2 milyon konutun dönüşümünü sağladık.

Murat Kurum: 3.2 milyon konutun dönüşümünü sağladık ViDEO





"150 bin konutun dönüşümüne devam ediyoruz"



Halihazırda 150 bin konutun dönüşümüne de 81 ilimizde devam ediyoruz. Sadece bu, bizim Bakanlığımızın inşaatlarını yaptığı dönüşüm projeleri.

Yine bugüne kadar hiçbir ülkenin üstesinden gelemeyeceği, engelli kardeşlerimize, emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize son 20 yılda 1 milyon 170 bin konutu yaptık, teslim ettik."