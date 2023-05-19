Murat Kurum açıkladı! İstanbul'da Emlak Konut ve THY'den yeni konut kampanyası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'da başlayacak "Yenişehir Evleri Arnavutköy" konut kampanyasının detaylarını paylaştı.

AA

Türkiye'de her kesimin ev sahibi olabilmesi için ve depreme dayanıklı konutlarda yaşanabilmesi için adımlar atılmaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

Yenişehir Evleri Arnavutköy projesinde 13 bin bağımsız bölüm yer alacak.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi vererek şu açıklamayı yaptı:

Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı.

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatılıyor.

İstanbul Havalimanı yakınında

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları başladı.

Kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1.000 lira ücret alınacak.

Başvurular 2 Haziran'a kadar

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Kura çekimi yapılacak

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut'a

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Yararlanma şartları

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

"Gençlere yüzde 20 özel kontenjan ayrılacak"

"İlk Evim, İlk İşyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel kontenjan ayrıldı. Projede toplam konut sayısı üzerinden engelliler ile şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca 18-30 yaşlarındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacak.

Az katlı ve yatay mimari anlayışı

Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.

Sosyal ve kültürel tesis alanları

Proje, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini de bünyesinde barındıracak.

Geri dönüşümü destekleyen uygulamalar

Sıfır atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip proje; ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan "Yeşil Proje" olma özelliği taşıyor, çevresel uygulamalarla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.

Çocuklar için de çocuk oyun parkı

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de çocuklar için de çocuk oyun parkı ile eğitim kurumları da yer alıyor.