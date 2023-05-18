Murat Kurum açıkladı! Yapı denetimde pilot bölge İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerin ardından daha güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla binaların denetiminin çok daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için pilot olarak İstanbul'da başladıklarını duyurdu.

AA

Türkiye 6 Şubat'ta karanlık bir güne uyandı...

Yaşanan depremlerin ardından binlerce ev enkaza döndü.

Depremlerin ardından gözler beklenen Marmara depremi için İstanbul'a çevrildi.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuya ilişkin yeni çalışmalar yapıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, binaların denetiminin çok daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için pilot olarak İstanbul'dan başlayacaklarını belirtti.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde vatandaşların Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oranda destek olduklarını söyledi.

"Sosyal medyadan kararmış o zihniyetlerini, kalplerini ortaya koydular"

Bakan Kurum, kimseyi ötekileştirmeden ve diğerinden üstün görmeden 21 yıldır hizmet ettiklerini ifade etti.

Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki konut yapım sayısının 170 binlere ulaştığını kaydeden Kurum şunları ifade etti:

Depremzede kardeşlerimizle el ele vereceğiz ve 11 ilimizi ayağa kaldıracağız. Birileri kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyadan kararmış o zihniyetlerini, kalplerini ortaya koydular, alay ettiler.



CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, seçim biter bitmez kendilerine destek olmadıkları için oradaki kardeşlerimizi sokağa attılar.



Ama hiçbir depremzede kardeşim merak etmesin. Sizin, mazlumların hamisi, lideriniz, Cumhurbaşkanınız var, sizin Recep Tayyip Erdoğan'ınız var.

"İstanbul'umuz daha dirençli olmasını istiyoruz"

İlçe başkanlığı önünde Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin basın açıklaması yapan Kurum, bu projenin İstanbul'un güçlü hale getirilmesi adına çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bunun "Yüzyıl'ın dönüşüm projesi" olduğuna dikkati çeken Kurum şu ifadeleri kullandı:

Bu kapsamda milletimizle de inşallah el ele vereceğiz. 'İstanbul Dönüşümü' adına başvurularımızın tamamlanmasıyla birlikte inşaat sürecini yürüteceğiz.



İstiyoruz, çocuklarımıza, gençlerimize emanet edeceğimiz İstanbul'umuz daha dirençli olsun. Daha güvenli hale gelsin.



Bu kapsamda tüm mevzuatları gözden geçiriyoruz. 'Ulusal Risk Kalkanı' projesi kapsamında da bilim insanlarımızla, bilimin ışığında, onların görüş ve önerileri doğrultusunda da çalışmalar yapıyoruz.

"Yapı denetimini iki ayrı havuza ayırıyoruz"

Bakan Kurum, gelen talepler doğrultusunda yapı denetim sisteminde önemli bir düzenlemeye gidildiğini, pilot bölge olarak İstanbul'un seçildiğini belirtti.

İstanbul'u Anadolu ve Avrupa Yakası olmak üzere 2 bölgeye ayırdıklarını vurgulayan Kurum, şunları dile getirdi: