Murat Kurum açıkladı! Yarısı Bizden kampanyasına ilişkin 250 uzman sahada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden projesi kapsamında sahada 250 uzmandan oluşan 14 sabit 60 mobilize ekibin çalıştığını duyurdu.

ensonhaber.com

Türkiye yapılan projeleriyle daha güvenli bir ülke haline gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası depremlere karşılık kentsel dönüşüm çalışmalarının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Geniş coğrafyada hissedilen depremlerinden ardından 17 il hasar görürken 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan afet bölgelerinde TOKİ konutları ayakta kalmaya başardı.

Kentsel dönüşüme ikna edilemeyen binlerce vatandaş, bu manzaraların ardından kentsel dönüşüm projelerine yöneldi.

Bu kapsamda devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle TOKİ eliyle hayata geçirilecek yeni bir kampanya için çalışmalar başlatıldı.

"Yarısı Bizden"

Müjdeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. "Yarısı Bizden" kampanyasıyla İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme girmiş olacak.

Böylelikle, dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağı belirlendi.

Kampanyaya ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterildi.

Konuya ilişkin çalışmaların titizlikle yapıldığına ilişkin açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında saha çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"250 uzmandan ekibimiz sahada"

Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kaybedecek vaktimiz yok.



Yarısı Bizden kampanyamıza başvuru yapan vatandaşlarımızın konutlarını inceliyoruz, süreci hemen başlatıyoruz.



250 uzmandan oluşan 14 sabit

60 mobilize ekibimiz sahada!

Ödeme ve vadeler

100 metrekare 2+1 daire 750 bin TL devletten. Kalan tutara yüzde 10 peşinat 5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade.

120 metrekare 3+1 daire 900 bin TL devletten. Kalan tutara yüzde 10 peşinat 6 bin 750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade.