Murat Kurum: Anket partileri değil, hizmet birinci oldu Çekmeköy ve Ümraniye'de partisinin ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği her seçimin tartışmasız galibi olduğunu söyledi. Kurum, “Seçimde algılar değil, hakikat kazanmıştır. Anket partileri değil, hizmet ve eser partileri birinci olmuştur” dedi.

DHA

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini daha geride bıraktı.

Galibi olan seçim, yine de ikinci tura kaldı.

Yaklaşık 2,5 milyon oy farkıyla kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile rakibi Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’ta bir kez daha karşı karşıya gelecek.

'Dünyaya örnek olduk'

Resmi olmayan sonuçlara göre şu an İstanbul 1’inci bölgeden milletvekili seçilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki seçimin önemini anlatmak için bu kez partisinin Çekmeköy ve Ümraniye ilçe teşkilatlarına gitti.

Burada hem partililer hem de vatandaşlar vardı.

Kurum, “14 Mayıs seçimlerini büyük bir katılımla coşku içerisinde seçmen kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıtmasıyla tüm dünyaya örnek olacak şekilde demokratik olgunlukla tamamladık. Ülke olarak 85 milyon vatandaşımızla önemli bir seçimi gerçekleştirdik, hayırlı olsun.” dedi.

'Anketçiler değil, hizmet kazandı'

“Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan girdiği her seçimin tartışmasız galibidir” diyen Kurum, şöyle devam etti:

Seçimden önce ‘Ümmetin liderinin yanında duracak mıyız?’ diye sorduğumuzda, arkadaşlarımız 'evet' cevabı vermişti. Bu söz tecelli etti, sandığa yansıdı. 2,5 milyon oy farkıyla sayın cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'mız birinci oldu. Yine bu seçimde algılar değil, hakikat kazanmıştır. Seçimde anket partileri değil, hizmet ve eser partileri birinci olmuştur. Milletin kalbinde ve gönlünde olanlar her zaman milletiyle hareket edenler bu dava uğruna mücadele edenler kazanmıştır.

CHP'nin depremzede linci

CHP’lilerin depremzedelere yönelik başlattığı linç kampanyasına da değinen Kurum, şunları söyledi:

Bizim milletimiz kalbiyle düşünür. Milletimizin gönlünde yatan aslan hep sayın cumhurbaşkanımız olmuştur. 21 yıldır olduğu gibi, bu seçimde de sandığa, oy vermeye koşarak gitmiştir. Bizim milletimiz, feraset sahibidir. Bu yüzden; 'Kendisine efendi değil, hizmetkâr olanlara, hadim olanlara' destek vermiştir. Bizim milletimiz, adildir. 'Depremzedelere verdiği en ufak bir yardımı dahi, seçimi kazanamayınca dillerine dolayanlara değil, milleti hizmeti kutsal bir vazife bilenlere' destek vermiştir.

"Bizim milletimiz belirsizliği sevmez"

Milletimiz gerçekçidir... Hayale değil, hakikate; lafa değil, icraata; sözünü tutmayanlara değil, iş yapanlara destek olmuştur. Bizim milletimiz belirsizliği sevmez, istikrar sever, güven sever. Bu yüzden, 'her afette kendisine yardıma koşanları, yuvaları yapıp söz verdiği tarihte teslim edenleri' desteklemiştir. Milletimiz, kabiliyetsizliği, beceriksizliği asla affetmez, işinin hakkını verenleri başının üstünde taşır, destekler. 14 Mayıs'ta da böyle olmuştur.

"Alay ettiler"