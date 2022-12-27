Murat Kurum: Binlerce yıllık medeniyet birikimi ortaya çıktı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Erzurum'da yapılan çevre düzenlemesini paylaşarak, "Dadaşlar diyarına çok yakıştı" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt genelinde çehre yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında kent meydanları güzelleştiriliyor ve tarihi yapılar da korunuyor.

Son olarak bir çalışma da Erzurum'a yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

"Dadaşlar diyarına çok yakıştı"

Bakan Kurum, "Erzurum'a öyle bir meydan düzenlemesi yaptık ki binlerce yıllık tarih, kültür, medeniyet birikimi ortaya çıktı. Dadaşlar diyarına çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un kent meydanında 470 adet bağımsız bölüm yıkıldı VİDEO



"470 adet bağımsız bölüm yıkılarak ortadan kaldırıldı"

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada ise "Erzurum'un kent meydanında yürütülen çalışmalar kapsamında 4,5 hektarlık alanda 470 adet bağımsız bölüm yıkılarak ortadan kaldırıldı. Tarihi kale; restorasyon, çevre ve peyzaj düzenlemesiyle bugünkü görünümüne kavuştu. Yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, park yerleri ile insanların vakit geçirebileceği geniş bir meydan oluşturuldu. Sosyal donatı alanları ve yürüyüş yollarıyla da bu alan adeta şehrin cazibesi haline geldi. Ayrıca, vatandaşlara hizmet etmesi için kale çevresinde ticari alanlar oluşturuldu." denildi.













