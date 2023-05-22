Murat Kurum, Çengelköy'de gençlerle bir araya geldi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge’den Milletvekili seçilen Murat Kurum, Çengelköy'de gençlerle buluştu. Bakan Kurum'a gençlerin yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

İkinci tur seçimlerine yaklaşırken, sahadaki hareketlilik ise sürüyor.

Cumhurbaşkanı adayları sahada vatandaşlarla buluşurken, milletvekilleri ve bakanlar da çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşlarla bir araya gelirken, bakanlar ise bölgelerindeki seçmenlerle buluşuyor.

Bu kapsamda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge’den Milletvekili seçilen Murat Kurum, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim boyunca sahada verdiği mücadele ile herkesin sevgisini kazanan Murat Kurum, bu defa Çengelköy'de gençlerle buluştu.

Murat Kurum, gençlerle beraber

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldıktan sonra da çalışmalarını aralıksız sürdüren Bakan Murat Kurum, İstanbul'da vatandaşlarla buluşuyor.

İlçe ilçe gezen ve vatandaşlarla tek tek ilgilenen Bakan Kurum, özellikle gençlerle bir araya geliyor.

Gençlerin sevdiği isimlerden birisi olan Murat Kurum, onlarla oyun oynadığı anları paylaştı.

Ardından Çengelköy turu

Gençlerle oyun oynadıktan sonra Çengelköy turu yapan ve vatandaşlarla sohbet eden Murat Kurum'a ilgi de yoğundu.