Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Düzceli depremzedeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, "Sözümüz söz. Sizin yüzünüzü güldüreceğiz." dedi.

Düzce 23 Kasım gecesi yaşanan 5.9 şiddetindeki depremin yaraları sarılıyor.

Gece saat 04.08 sıralarında yaşanan sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Olayın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Bunun üzerine devletin tüm imkanları seferber edilerek depremzedeler için çadır kuruldu.

Binalar yıkılmaya başladı

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler de harekete geçerek bölgedeki çalışmaları hızlandırdı.

Son olarak bölgede hayat normale dönerken acil yıkım gerektiren binaların yıkımına başlandı.

Çalışmaları yakından inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afetin yaşandığı ilk günden itibaren olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Aynı zamanda depremzedelerle de yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletiyor.

Dün Gölyaka'da ağır hasar gören 4 katlı apartmanın yıkım çalışmasına katılan Bakan Kurum, daha sonra evi ağır hasar gören 87 yaşındaki Zülfiye Yıldırım'ı da ziyaret etti.

Murat Kurum depremzedelere söz verdi VİDEO



Depremzedelere moral verdi

Depremzede ile sohbet eden Kurum elini öperek, "Burada düzeni kurarız sana sen merak etme. Sen üzülme konteynerda otur. Evi de hızlıca yapacağız." şeklinde moral verdi.

Yıldırım da gözyaşları içinde, "Sağ olun yavrum. Siz olmasaydınız ne yapardım." yanıtını verdi.

Ardından Cumayeri ilçesinde incelemelerde bulunan Murat Kurum, evleri yıkılacak olan konut sahibine, "Sen üzülme. İnşaatı inşallah bir yıl içinde yapar bitiririz." dedi.

"Hiç kimseyi yalnız bırakmayalım"

Bölgedeki ziyaretlerini sürdüren Kurum, "Aman hiç kimseyi yalnız bırakmayalım. Tüm süreci beraber takip edelim. Camii de yapılır diğer eksik gedikler hepsi yapılır. Kimse merak etmesin." ifadelerini kullandı.

"Hemen hasar tespitine geldiler"

Ziyaret sırasında Kurum'un yanına gelen mahalle muhtarı da, "Şu üç günde ben bir muhtar olarak şu hizmete, şu hızlılığa hayran kaldım. Evde çocuklar, 'nasıl bu kadar hızlı olabilir?' diyor. Depremin ertesi günü buraya hasar tesptine geldiler hemen. Allah razı olsun." dedi.

"Sözümüz söz"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Zülfiye teyze, Nurgül abla! Sözümüz SÖZ! Sizin yüzünüzü güldüreceğiz." ifadelerini kullandı.







