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- Murat Kurum duyurdu: 50 bin yeni konut geliyor
Murat Kurum duyurdu: 50 bin yeni konut geliyor
Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için İstanbul'da kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini ve bunun da 50 bin konut kazandıracağını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2022 - 12:17
Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için İstanbul'da kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini ve bunun da 50 bin konut kazandıracağını açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...