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Murat Kurum duyurdu: 50 bin yeni konut geliyor

Murat Kurum duyurdu: 50 bin yeni konut geliyor

Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için İstanbul'da kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini ve bunun da 50 bin konut kazandıracağını açıkladı.