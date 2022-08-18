Petrol
93.7
0.05%
Euro
18.2677
-0.05%
Dolar
17.9612
0.07%
Altın
1.018
0.11%
Borsa
298
0.00%
Bitcoin
424.623
-1.59%
BTXN Coin
6.05
-4.27%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Murat Kurum duyurdu: 50 bin yeni konut geliyor

    Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için İstanbul'da kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini ve bunun da 50 bin konut kazandıracağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 12:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Murat Kurum duyurdu: 50 bin yeni konut geliyor

    Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için İstanbul'da kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini ve bunun da 50 bin konut kazandıracağını açıkladı.

    Ayrıntılar gelecek...

    Murat Kurum duyurdu: 50 bin yeni konut geliyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Harkiv'e roketli saldırı: 7 ölü, 17 yaralı
    Dünya

    Harkiv'e roketli saldırı: 7 ölü, 17 yaralı

    Gülcan Arslan'ın tatil pozları
    Magazin

    Gülcan Arslan'ın tatil pozları

    Görüş Bildir