Murat Kurum duyurdu! Bugün Gaziantep ile Kilis'te konut ve köy evinin temelleri atılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep'te 7 bin 87, Kilis'te ise 649 konut ve köy evinin temelinin atılacağını belirtti.

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Depremin izleri silinmeye devam ediyor.

6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle yapılan mücadelede büyük bir yol katedildi.

Yurdun güneyini yerle bir olan depremlerin ardından 11 ilde yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Depremzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları giderildi. Bu kapsamda bakanlar, kurumlar, STK'lar ve gönüllüler büyük bir mücadele ortaya koydu.

Geçici barınma alanları için yapılan çadır ve konteynerlerin yanı sıra, söz verildiği gibi kalıcı konutlar için de harekete geçildi.

Önceki doğal afetlerde olduğu gibi konutlar 1 yıl gibi kısa sürede güvenli şekilde inşa edilerek teslim edildi.

Aynı sözler asrın felaketi için de verildi ve düğmeye basıldı.

İlk temeller atıldı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 11 ilde eş zamanlı olarak temel atma töreni gerçekleştirildi.

Böylelikle 61 bin 726 konutun yapım süreci başlatılmış oldu.

Son olarak bugün de depremin vurduğu Gaziantep ve Kilis'te temel atma göreni gerçekleştirilecek.

11 ilde temeli atılan konut sayısı ise 30 bine ulaştırılacak.

"Gaziantep'te 7 bin 87, Kilis'te 649 konut ve köy evi"

Konuya ilişkin paylaşım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: