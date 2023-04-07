Murat Kurum duyurdu: İlk İş Yerim Arsa projesinde kuralar 5 il ve ilçede devam ediyor Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre “İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” için 7 Nisan’da 5 ilde ve ilçede toplam 1.621 hak sahibi için kuralar çekiliyor.

ensonhaber.com Tarihin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanları devam ediyor. Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak için başlatılan projeye binlerce vatandaş başvurdu. Vatandaşların kira tutarlarından daha uygun kredi ödeyerek ev sahibi olduğu projede vatandaşların yüzleri gülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerine Kahramanmaraş depremleri sebebiyle ara verilmiş, süreç 6 Mart itibarıyla Ankara ile beraber tekrar başlamıştı. 11 ilde devam eden afet konutlarının inşaları ile eş zamanlı yürütülen kura sürecinde yeni etap başladı. Kura sürecinde yeni etap “İlk İş Yerim” projesi üçüncü etap kura çekimleri için 7-28 Nisan tarihleri açıklanırken, “İlk Evim Arsa” kapsamındaki kuralar 10-28 Nisan tarihleri arasında, toplam 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek. 5 il ve 5 ilçede başlıyor “İlk İş Yerim” kuralarının üçüncü etabı, 7 Nisan 2023 tarihinde 5 il ve 5 ilçede başlayacak. 1. 621 hak sahibi için gerçekleştirilecek kura çekimi, şu illeri kapsayacak: 07 Nisan 2023: Adana/Sarıçam (379 asil-hak sahibi) 07 Nisan 2023: Eskişehir/Odunpazarı (304 asil-hak sahibi) 07 Nisan 2023: Erzurum/Yakutiye (218 asil-hak sahibi) 07 Nisan 2023: Kayseri/Melikgazi (214 asil-hak sahibi) 07 Nisan 2023: Malatya/Battalgazi (506 asil-hak sahibi) İlk Evim Arsa kuraları 10-28 Nisan tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek Bakanlık açıklamasında, 10 ila 28 Nisan tarihleri arasında çekileceği belirtilen “İlk Evim Arsa” kuraları, 55 ilden toplam 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek. Noter huzurunda çekilecek kuralar için yer ve tarih bilgileri ise şöyle: 10 Nisan 2023: Hatay 2340 10 Nisan 2023: Kahramanmaraş 910 10 Nisan 2023: Gaziantep 470 10 Nisan 2023: Malatya 50 10 Nisan 2023: Adana 450 10 Nisan 2023: Adıyaman 610 11 Nisan 2023: Şanlıurfa 2000 11 Nisan 2023: Osmaniye 400 11 Nisan 2023: Ankara 1530 12 Nisan 2023: Amasya 400 12 Nisan 2023: Artvin 185 12 Nisan 2023: Aydın 575 12 Nisan 2023: Bitlis 205 12 Nisan 2023: Bolu 140 12 Nisan 2023: Burdur 325 12 Nisan 2023: Çankırı 40 12 Nisan 2023: Denizli 20 12 Nisan 2023: Giresun 380 12 Nisan 2023: Gümüşhane 150 13 Nisan 2023: Mersin 1000 13 Nisan 2023: Kastamonu 225 13 Nisan 2023: Konya 1000 14 Nisan 2023: Mardin 870 14 Nisan 2023: Muğla 1700 14 Nisan 2023: Muş 50 14 Nisan 2023: Siirt 20 14 Nisan 2023: Sinop 200 14 Nisan 2023: Sivas 380 14 Nisan 2023: Tokat 530 14 Nisan 2023: Tunceli 30 14 Nisan 2023: Van 180 14 Nisan 2023: Yozgat 540 17 Nisan 2023: Zonguldak 370 17 Nisan 2023: Aksaray 120 17 Nisan 2023: Batman 170 17 Nisan 2023: Şırnak 640 17 Nisan 2023: Karabük 430 17 Nisan 2023: Afyonkarahisar 370 18 Nisan 2023: Bartın 50 18 Nisan 2023: Samsun 1160 19 Nisan 2023: Antalya 2190 19 Nisan 2023: Manisa 1335 19 Nisan 2023: Ordu 300 25 Nisan 2023: İzmir 4900 26 Nisan 2023: Bilecik 410 26 Nisan 2023: Bursa 1300 26 Nisan 2023: Balıkesir 1520 26 Nisan 2023: Çanakkale 565 27 Nisan 2023: Edirne 360 27 Nisan 2023: Kırklareli 720 27 Nisan 2023: Sakarya 1340 27 Nisan 2023: Tekirdağ 1340 27 Nisan 2023: Yalova 200 27 Nisan 2023: Düzce 185 28 Nisan 2023: Kocaeli 1500