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    Murat Kurum, Düzce'de depremden etkilenen bölgeleri inceledi

    Bakan Murat Kurum, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Cumayeri ilçesinde, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.
    • 24.11.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 16:54
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    Murat Kurum, Düzce'de depremden etkilenen bölgeleri inceledi

    Düzce, geçtiğimiz gün 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı.

    Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgeye gitti.

    Talepleri dinledi, notlarını aldı

    Depremin ardından bölgede bulunan Kurum, Cumayeri Kapalı Pazar Alanı'nda ilçedeki muhtarlarla toplantı yaptı ve taleplerini dinleyerek not aldı.

    Depremde evi hasar gördüğü için çadırda kalan Ersin Özyurt'u ziyaret eden Kurum, aileye konteyner temini için yetkililere talimat verdi.

    Caminin yenisi inşa edilecek

    Daha sonra depremde ağır hasar alan Ayşe Metin Camisi'nde incelemelerde bulunan Murat Kurum, camiyi yıkacaklarını ve yenisini inşa etmeyi planladıklarını belirterek, vatandaşların ibadetlerini yapabilmesi için inşaat sürecinde prefabrik mescit kuracaklarını söyledi.

    Cami çıkışında yanına gelen çocuklara oyuncak veren Kurum, depremde evinde hasar oluştuğu için geceyi çadırda geçirdiğini söyleyen Nermin Eren'in evini ziyaret etti.

    Murat Kurum, Düzce de depremden etkilenen bölgeleri inceledi #1

    Hasarlı evleri inceleyip çadırda kalan vatandaşları ziyaret etti

    Bakan Kurum, Cumayeri Belediyesince yapımı devam eden Hilaltepe Millet Bahçesi ve Mesire Alanı ile depremde hasar gören Cumayeri Ortaokulu'nda da incelemelerde bulundu.

    Ören köyünde ağır hasarlı evleri inceleyen ve çadırda kalan vatandaşları ziyaret eden Kurum, daha sonra ilçeden ayrıldı.

    AA'nın aktardığına göre Kurum'a AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu eşlik etti.

    Murat Kurum, Düzce de depremden etkilenen bölgeleri inceledi #2

    Murat Kurum, Düzce de depremden etkilenen bölgeleri inceledi #3

    Murat Kurum, Düzce de depremden etkilenen bölgeleri inceledi #4


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